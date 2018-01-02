Gelişmekte olan piyasalarda bağımsızlık güçlendi

02 Ocak 2018

Reuters'ın analizinde, gelişmekte olan piyasalarda (EM), bir ülkedeki krizin diğer ülkelerde yarattığı etkinin son yıllarda önceki döneme oranla ciddi biçimde azaldığı vurgulandı.

Yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda ülke bazında hareket edebildiği belirtilen yazıda, Brezilya realinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan ani düşüşün gelişmekte olan piyasalara etkisinin çok sınırlı kaldığı hatırlatıldı.

PineBridge Investments şirketinin gelişmekte olan piyasalar uzmanı Steve Cook, "2000 yılında Filipinler Asya'da hisseleri elden çıkarsaydı, bu Rusya'nın da hisselerini satması anlamına gelirdi. Brezilya'da olanlar ise makro açıdan Kolombiya ya da Peru'yu etkilemedi" dedi.

BlueBay Asset Management uzmanı Polina Kurdyavko da, "Büyüme, gelişmekte olan piyasaların en büyük lokomotifi ve öyle olmaya devam edecek. Karşılıklı etkinin göreceli olarak az olması, büyümedeki eş zamanlı iyileşmeyi destekliyor" diye konuştu.

Millennium Global yatırım uzmanı Richard Benson ise, bir ülkede yaşanan kirizin diğer ülke piyasasında olumlu etki yaratabileceğini belirterek, "Türkiye'de bir kriz olursa, Kore'de hisse alırsınız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki darbe girişiminin etkisi sınırlı oldu"

1997'de Asya'da, 2001'de ise Türkiye'de yaşanan krizlerin gelişmekte olan piyasalarda ciddi etki yarattığını hatırlatan Reuters, Venezuela'daki borç krizine rağmen gelişmekte olan piyasa tahvillerinin 2017'de iki haneli kazançlar elde ettiğini kaydetti.

Analizde, Türkiye'de Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ve Rusya'da 2014'te yaşanan krizin de, geçmiş yıllara göre piyasalarda büyük etki yaratmadığı belirtildi.

"Rusya, Fed'den bağımsız olarak faizi düşürdü"

Uzmanlar, Rusya'nın birçok ülkenin aksine geçen ay faizleri düşürme kararının da, merkez bankalarının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bağımsız olarak kendi kararlarını verme eğilimini yansıttığını vurguladı.

Analizde, Fed'in faizleri artıracağı ve Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını azaltacağı yönündeki beklentinin, gelişmekte olan bankalar için 2018'de önemli bir sınav olacağı ifade edildi.

2017, gelişmekte olan piyasalar için zor bir yıl oldu

Kaynak: Reuters