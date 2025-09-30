Geliştirdiği stratejiyle sessizce milyoner oldu, serveti vasiyetinde ortaya çıktı

Ailesi Doğu Avrupa'dan ABD'ye göçen ve hayatını New York'ta bir avukatlık bürosunda sekreterlik yaparak sürdüren Sylvia Bloom'un yaşamı boyunca küçük bir servet biriktirdiği ortaya çıktı. Ancak yakınları için esas sürpriz Bloom'un serveti değil, birikim yöntemi oldu.

Patronlarının yatırımlarını kopyaladı

Son derece tutumlu olan Bloom, sekreterlik yaptığı 67 yıl boyunca basit ama alışılmadık bir yöntemle milyonlarca dolar biriktirmişti. Bu sürede sadece yanında çalıştığı avukatları taklit etmişti. Onların yaptıkları yatırımları, kendi maaşından küçük miktarlarda yapmış böylece büyük bir servet edinmişti.

Servetini dezavantajlı gençlere burs olarak bağışladı

İtfaiyeci eşi ile birlikte hayatını tek odalı bir dairede geçiren ve hiç çocuğu olmayan Bloom'un serveti ise ölümünden iki yıl sonra vasiyetinin yeğenin eline ulaşması ile ortaya çıktı.

Göçmen ve maddi imkanları sınırlı olan bir ailenin çocuğu olarak zor şartlarda okuyan Bloom 2018'de servetinin bir kısmını dezavantajlı gençlere burs sağlayan bir yardım kuruluşuna bağışlamıştı.

Bu bağış 6,24 milyon dolarla 125 yıllık kuruluşun tarihindeki en büyük bağıştı. İlave iki milyon dolar da diğer hayır kurumlarına bağışlandı. Bloom'un bağışıyla dokuzuncu sınıftan üniversite mezuniyetine kadar öğrencilere hizmet veren Bloom-Margolies Burs Fonu oluşturuldu.

Geliştirdiği stratejiyle sessizce milyoner oldu

Bloom mütevazı maaşıyla yatırım yapabilmek sessiz bir strateji geliştirmiş, bu yaklaşım ve olağanüstü finansal zekası ona küçük bir servet kazandırmıştı.

2018'de BBC'ye konuşan yeğeni Jane Lockshin, Bloom'un patronları çek defterlerini düzenlediği, faturaları ödediğini ve patron hisse senedi almak istediğinde aracıyı arayıp ve 1000 adet AT&T hissesi alıyordu. Sylvia Bloom, işte sessiz stratejisini böyle geliştirmişti. Aracıyı aradığında kendisi için de 100 adet AT&T hissesi alıyordu.

2016'da öldüğünde Bloom gizli milyonere dönüşmüştü, ancak hayatını oldukça mütevazi sürdürdür ve yatırımlarından kimseye bahsetmedi. Lockshin vasiyeti gereği teyzesinin hesaplarını incelediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Mirasının büyük bir kısmını hayır kurumlarına, özellikle de maddi durumu iyi olmayan çocuklara burs için bırakmak istediğini biliyordum. Ancak öldüğünde mirasının ne kadar olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu" diyen Lockshin, Bloom'un 9 milyon dolardan fazla parası olduğunu söyledi.