Gemi ve yat ihracatı ilk 4 ayda 457 milyon doları aştı

Türkiye’nin gemi, yat ve hizmetleri sektörü, 2024 yılının ilk 4 ayında 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre sektör, ocakta 82,4 milyon dolar, şubatta 158,7 milyon dolar, martta 86,3 milyon dolar ve nisanda ise 129,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Toplam ihracatın 86,2 milyar doları aştığı ocak-nisan döneminde, sektör dalgalı bir seyir izlese de ihracat potansiyelini korudu. Bu dönemde başkent Ankara'dan da 3,8 milyon dolarlık gemi, yat ve hizmetleri ihracatı gerçekleşti.

Sektöre katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuarlar ihracatı destekliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 11 Mayıs’a kadar Ankara’da ziyarete açık olacak. Fuarda 60 firmanın katılımıyla 250’nin üzerinde yat ve tekne sergileniyor.

Artı Boat Show Ankara CEO’su Murat Arslan, sektörde 2023'te 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını hatırlatarak, bu yıl ilk 4 ayda ulaşılan 457 milyon dolarlık rakamın olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Artan maliyetlere rağmen sektörün üretim ve ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu dile getiren Arslan, fuarlarla bu katkıyı daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aralık 2024’te İstanbul Yenikapı’da düzenlenen fuarla 550 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştuğunu aktaran Arslan, Ankara’daki ikinci fuarla bu hacmi 650 milyon dolara çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Fuara 13 bin deniz severin kayıt yaptırdığını kaydeden Arslan, Ankara ve Anadolu'nun birçok ilinde deniz araçlarına olan ilginin hızla arttığını vurguladı. Fuarda 70 bin liradan 4 milyon liraya kadar çeşitli tekneler sergileniyor.

“Çocuklarımıza temiz denizler bırakmak için bu sevgiyi Anadolu’dan başlatıyoruz” diyen Arslan, gençlere yelken ve deniz sevgisini aşılamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.