Gemi, yat ve hizmetlerinden 10 ayda rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara yükseldi.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü, 1,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 10 ay ihracatını gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarken, Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Norveç'e

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 325 milyon 952 bin dolarla Norveç oldu.

Bu ülkeyi 172,8 milyon dolarla Danimarka, 164,4 milyon dolarla Yunanistan, 163,6 milyon dolarla Marşal Adaları, 139,2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. Sektörün dış satımını en fazla artırdığı ülke 172,3 milyon dolarla Danimarka oldu. Bu ülkeyi 94,3 milyon dolarla ABD, 84,2 milyon dolarla BAE, 78,1 milyon dolarla Fransa, 70,4 milyon dolarla Norveç takip etti.

İller bazında bakıldığında yılın 10 ayında en fazla ihracatı 1 milyar 30 milyon dolarla İstanbul'da faaliyet gösteren gemi yat ve hizmetleri şirketleri yaptı.

Sektörde Yalova'dan 453,4 milyon dolar, Bursa'dan 72,1 milyon dolar, Kocaeli'nden 70,9 milyon dolar ve Ankara'dan 53,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

"Geçmişte yapılan başarılı işlerin meyvelerini topluyoruz"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, bu rakamlara hem üye firmalar tarafından gerçekleştirilen döviz kazandırıcı hizmetler hem de serbest bölgeden yapılan ihracatların dahil olmadığını belirtti.

Yılbaşında koydukları hedef ve tahminlerle kıyaslayınca, yılın bitmesine 2 ay kala arzu ettikleri seviyede ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Seven, "Rakamlara yansıyan başarının ana sebebi uzun yıllara dayanan şekilde geliştirdiğimiz başarılı teslimler ve iş ilişkileri diyebiliriz. Zaten sektörümüzün güncel ihracat rakamına konu olan işlemler aslında siparişi 12-48 aylık dönemlerde alınmış işlerden oluşuyor. Aslında geçmişte yapılan başarılı işlerin meyvelerini topluyoruz diyebiliriz." diye konuştu.

Seven, 2025 yılına başlarken yıl sonu ihracat beklentilerinin 1,7 milyar dolar olduğunu belirterek, şu anda birliğin yıllık ihracat rekoru olan 1 milyar 942 milyon doları aşmayı hedeflediğini söyledi.

Beklentileri ilk 10 ay itibarıyla tamamladıklarını ifade eden Seven, "Önüne geçmeyi de başardık. Sırada hedefimizi gerçekleştirmek var. Kalan 2 ayda yapacağımız ihracatlar ile 1 milyar 942 milyon doları aşmak ve belki de birlik tarihimizde ilk kez 2 milyar doların üzerinde ihracata ulaşma hedefimiz var." ifadesini kullandı.