Genç girişimciden ABD’de önemli başarı

İstanbul’da doğan ve lisans eğitimini ABD’de Har­vard’da tamamlayan Görgülü, kendi terapi deneyimiyle; ruh­sal sağlığın kişi ve toplum için önemini fark ederek, ruh sağ­lığı alanında teknolojinin sağ­layacağı faydaları düşünmeye başladı. Microsoft’ta çalıştığı dönemde, yapay zeka ve öngö­rücü analiz alanlarındaki ça­lışmalardan etkilenerek, sis­temsel düşünce ve veri odaklı teknolojinin insan ruhuna do­kunmasını sağlayacak bir fi­kir geliştiren Görgülü, 2023’te ortağı ile Birleşik Krallık mer­kezli Mindframe’ı kurdu.

Yatırım alarak büyümeyi hedefliyor

Ruh sağlığı hizmetleri ko­nusunda dijital bir platform olan ve resmen ABD Delawa­re merkezli bir startup’a dö­nüşen Mindframe hakkında bilgiler veren Görgülü, yapay zekâ sayesinde danışan hasta­ların ihtiyaçlarını değerlendi­rerek, uygun destek seçenek­lerine yönlendirilmelerini sağladıklarını söyledi. Destek biçimleri arasında kendi ken­dine rehberli araçlar, grup se­ansları, bakım ve uzman teda­viler, terapi ve psikiyatriyi bu­lunduğunu kaydeden Görgülü, “Destek seçeneklerini hastane sağlıyor. Biz hastane sistemi­ne entegre olarak yapay zekây­la hastaları doğru destek seçe­neğine yönlendiriyoruz” bil­gilerini DÜNYA ile paylaştı. Görgülü, 2026 yılında Mindf­rame’ın yatırım almasını bek­lediklerini ve bu sayede DC’de genel merkez açmayı planla­dıklarını kaydetti.