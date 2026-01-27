Genç girişimciden ABD’de önemli başarı
Türk girişimci Pınar Görgülü’nün, dünyanın ruh sağlığını teknoloji ile korumak için hayata geçirdiği Mindframe platformu ABD’nin önemli programlarından birine kabul edildi. 800’den fazla başvuru arasından seçilen 10 girişimden biri olarak Washington DC merkezli Techstars Kaiser Permanente programına kabul edilen Mindframe, yatırımcılarla buluşma hakkını elde etti.
İstanbul’da doğan ve lisans eğitimini ABD’de Harvard’da tamamlayan Görgülü, kendi terapi deneyimiyle; ruhsal sağlığın kişi ve toplum için önemini fark ederek, ruh sağlığı alanında teknolojinin sağlayacağı faydaları düşünmeye başladı. Microsoft’ta çalıştığı dönemde, yapay zeka ve öngörücü analiz alanlarındaki çalışmalardan etkilenerek, sistemsel düşünce ve veri odaklı teknolojinin insan ruhuna dokunmasını sağlayacak bir fikir geliştiren Görgülü, 2023’te ortağı ile Birleşik Krallık merkezli Mindframe’ı kurdu.
Yatırım alarak büyümeyi hedefliyor
Ruh sağlığı hizmetleri konusunda dijital bir platform olan ve resmen ABD Delaware merkezli bir startup’a dönüşen Mindframe hakkında bilgiler veren Görgülü, yapay zekâ sayesinde danışan hastaların ihtiyaçlarını değerlendirerek, uygun destek seçeneklerine yönlendirilmelerini sağladıklarını söyledi. Destek biçimleri arasında kendi kendine rehberli araçlar, grup seansları, bakım ve uzman tedaviler, terapi ve psikiyatriyi bulunduğunu kaydeden Görgülü, “Destek seçeneklerini hastane sağlıyor. Biz hastane sistemine entegre olarak yapay zekâyla hastaları doğru destek seçeneğine yönlendiriyoruz” bilgilerini DÜNYA ile paylaştı. Görgülü, 2026 yılında Mindframe’ın yatırım almasını beklediklerini ve bu sayede DC’de genel merkez açmayı planladıklarını kaydetti.