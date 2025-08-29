Genç girişimciler ABD ile yatırım köprüleri kuracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Son dönemde küresel ekonomide yaşanan de­ğişimler ve ABD’deki ye­ni yönetimle birlikte, Türk iş insanları için Amerika paza­rı daha da cazip hale geldi. Yıl­lık 4 trilyon doları bulan itha­latıyla dünyanın en büyük it­halatçısı konumundaki ABD, sadece pazar değil Trump’ın çağrısıyla yatırım açısından da fırsatlar sunuyor. Özellikle teknoloji, yenilenebilir enerji ve savunma sanayi gibi strate­jik sektörlerde faaliyet göste­ren firmalar, ABD’de yatırım, ortaklık ve pazar payı arayış­larını hızlandırdı. Türk iş dün­yasının önde gelen isimleri, bu yeni dönemin getirdiği fırsat­ları yakından incelemek üzere ABD’ye çıkarma yapmaya ha­zırlanıyor. Ticari anlaşmaların ve yatırım ortaklıklarının ye­niden şekillendiği bu süreçte, Türk girişimcilerin ve sanayi­cilerin ABD’deki varlığı daha da görünür hale gelecek. Bu zi­yaretler, sadece mevcut ticari ilişkileri güçlendirmekle kal­mayacak, aynı zamanda yeni kapılar açarak iki ülke arasın­daki ekonomik köprüyü daha da sağlamlaştıracak. Bölgede­ki fırsatı gören Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) da 15 kişilik bir heyetle ABD çı­karması yapacak. Ziyaret kap­samında, inşaat, gayrimenkul, teknoloji, otomotiv yan sana­yi, mühendislik, tarım, mücev­herat, savunma sanayi gibi sektörlerde iş birliği fırsatları masaya yatırılacak, fabrika zi­yaretleri yapılacak. Ayrıca TÜ­GİAD, Çin’de açtığı şubenin ar­dından küresel açılımına ABD ile devam edecek. Dernek, 13- 20 Ekim tarihleri arasında ger­çekleştireceği ziyaret kapsa­mında Houston-Teksas’ta yeni ofisinin açılışını yapacak. Böy­lece yurt dışında ikinci ofisini açmış olacak. Heyet, Rice Üni­versitesi Teknoloji Merkezi’n­de şubenin açılışını da gerçek­leştirecek.

Üçüncü ülkelere birlikte açılma stratejisi

ABD’nin olmazsa olmaz bir pazar olduğunu belirten TÜ­GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Amacımız orada var olanların işini geliş­tirmek, şirketlerin kurulması­nı, ortaklıkların oluşması, ül­kemize yatırım getirmek” dedi. ABD açılımın Türk iş insanla­rı için tarihi bir fırsat olduğu­na dikkat çeken TÜGİAD Yö­netim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “İlkini Çin’in başken­ti Pekin’de açtığımız şubemiz­den sonra, ikinci yurt dışı ofi­simizi ABD’de açıyoruz. ABD olmazsa olmaz bir pazar. 15 ki­şilik heyetimizle Houston’a gidiyoruz. 10’a yakın sektör­de faaliyet gösteren üyeleri­miz orada olacak. Hem fabrika ve üretim tesislerini gezecek, hem de iş insanlarıyla B2B gö­rüşmeler yapacağız. Amacımız yalnızca ihracatı artırmak de­ğil; ortak şirketler kurmak, ya­tırım fırsatlarını değerlendir­mek ve Türkiye’ye doğrudan yatırım çekmek” açıklamasını yaptı. Yıldırım, ABD’li firma­larla üçüncü ülkelerde ortak iş yapma fırsatlarını da değerlen­direceklerini belirtti.

850 milyar dolarlık pasta için ortaklık arayışı

Yıldırım, özellikle savunma sanayi, enerji ve teknoloji sek­törlerinde büyük fırsatlar oldu­ğunu vurguladı. Avrupa Birli­ği’nin savunma sanayi moder­nizasyonu için 850 milyar dolar ayırdığına dikkat çeken Yıldı­rım, şöyle devam etti: “Türk şir­ketleri ABD’li şirketlerle ortak­lık kurarak bu pazara girebilir. Ayrıca ABD’de enerji ve ma­dencilikten tarıma, teknoloji­den gayrimenkule kadar geniş bir alanda fırsatlar var. Amacı­mız hem mevcut üyelerimizin işlerini geliştirmek hem de ye­ni pazarlara açılmak isteyen­lere öncülük etmek.” TÜGİAD, küresel açılım stratejisi kapsa­mında kasım ayında Türk Dev­letleri, aralıkta ise Balkanlar zi­yaretiyle yurt dışı açılımlarını sürdürecek. Gürkan Yıldırım, hedeflerinin ‘nitelikli, katma değerli ihracata katkı sağlamak ve Türk iş dünyasını küresel pa­zarlarda daha güçlü temsil et­mek’ olduğunu vurguladı.

“Trump’ın yatırım çağrısını dikkate aldık”

ABD’de yatırımları olan biri olarak pazara çok hâkim olduğunu söyleyen TÜGİAD ABD Kurucu Bölge Koordinatörü ve Başkanı Tolga Yazıcı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da ‘Gelin yatırım yapın, üretin, biz destek olalım’ dediğini hatırlattı. TÜGİAD’ın bu çağrıyı fırsata çevirmek istediğini ve Türk girişimcilerin ihracat fırsatlarında daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Yazıcı, “İki ülke arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Biz de fırsatları TÜGİAD’ın vizyonu ile birleştirerek, Türk iş insanlarının önüne yeni kanallar açabiliriz. Amacımız sadece ihracat yapmak değil; ABD ile yan yana geleceğimiz ortaklıklar kurmak, yatırım yapmak, burada şirketleşmek ve iki ülke arasındaki ticareti çeşitlendirmek” diye konuştu.

“Piyasalarda olumlu bir hava oluşuyor”

Ülke ekonomisindeki tabloya dair görüşlerini de paylaşan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Ağustos ayından itibaren turizmde bir toparlanma görülüyor. KKM’den çıkışların önümüzdeki eylül, ekim, kasım dönemlerinde karşılığının ayrıldığını, piyasada bunun satın alındığını görüyoruz. Faizde indirim beklentisi olumlu bir hava oluşturuyor. Yaz çıkışını takip etmemiz lazım. Biz ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Ekonomide ciddi zorluklar olan bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla biz de bu yurt dışı atılımları ve açılımlarını bunun için yapıyoruz. Yeni pazarlar yaratmak, ortaklıklar, finansman sağlamak bunların hepsi ekonomiye bir katkı. İçeride iş yapan arkadaşlarımızın genelde finansmana erişim, tahsilat, yüksek enflasyon gibi sıkıntıları var. Bunları yeni yurt dışı pazarlar yaratma, katma değerli ihracat gibi konularla aşmaya çalışıyoruz” dedi.