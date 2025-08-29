Genç girişimciler ABD ile yatırım köprüleri kuracak
Çin’in ardından yurt dışında ikinci ofisini ABD’de açmaya hazırlanan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), ekim ayında ABD çıkarması yapacak. Dernek, inşaat, gayrimenkul, teknoloji, otomotiv yan sanayi, mühendislik, tarım, mücevherat, savunma sanayi gibi sektörlerde iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Son dönemde küresel ekonomide yaşanan değişimler ve ABD’deki yeni yönetimle birlikte, Türk iş insanları için Amerika pazarı daha da cazip hale geldi. Yıllık 4 trilyon doları bulan ithalatıyla dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki ABD, sadece pazar değil Trump’ın çağrısıyla yatırım açısından da fırsatlar sunuyor. Özellikle teknoloji, yenilenebilir enerji ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, ABD’de yatırım, ortaklık ve pazar payı arayışlarını hızlandırdı. Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, bu yeni dönemin getirdiği fırsatları yakından incelemek üzere ABD’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ticari anlaşmaların ve yatırım ortaklıklarının yeniden şekillendiği bu süreçte, Türk girişimcilerin ve sanayicilerin ABD’deki varlığı daha da görünür hale gelecek. Bu ziyaretler, sadece mevcut ticari ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni kapılar açarak iki ülke arasındaki ekonomik köprüyü daha da sağlamlaştıracak. Bölgedeki fırsatı gören Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) da 15 kişilik bir heyetle ABD çıkarması yapacak. Ziyaret kapsamında, inşaat, gayrimenkul, teknoloji, otomotiv yan sanayi, mühendislik, tarım, mücevherat, savunma sanayi gibi sektörlerde iş birliği fırsatları masaya yatırılacak, fabrika ziyaretleri yapılacak. Ayrıca TÜGİAD, Çin’de açtığı şubenin ardından küresel açılımına ABD ile devam edecek. Dernek, 13- 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Houston-Teksas’ta yeni ofisinin açılışını yapacak. Böylece yurt dışında ikinci ofisini açmış olacak. Heyet, Rice Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nde şubenin açılışını da gerçekleştirecek.
Üçüncü ülkelere birlikte açılma stratejisi
ABD’nin olmazsa olmaz bir pazar olduğunu belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Amacımız orada var olanların işini geliştirmek, şirketlerin kurulmasını, ortaklıkların oluşması, ülkemize yatırım getirmek” dedi. ABD açılımın Türk iş insanları için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çeken TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “İlkini Çin’in başkenti Pekin’de açtığımız şubemizden sonra, ikinci yurt dışı ofisimizi ABD’de açıyoruz. ABD olmazsa olmaz bir pazar. 15 kişilik heyetimizle Houston’a gidiyoruz. 10’a yakın sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz orada olacak. Hem fabrika ve üretim tesislerini gezecek, hem de iş insanlarıyla B2B görüşmeler yapacağız. Amacımız yalnızca ihracatı artırmak değil; ortak şirketler kurmak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve Türkiye’ye doğrudan yatırım çekmek” açıklamasını yaptı. Yıldırım, ABD’li firmalarla üçüncü ülkelerde ortak iş yapma fırsatlarını da değerlendireceklerini belirtti.
850 milyar dolarlık pasta için ortaklık arayışı
Yıldırım, özellikle savunma sanayi, enerji ve teknoloji sektörlerinde büyük fırsatlar olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin savunma sanayi modernizasyonu için 850 milyar dolar ayırdığına dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Türk şirketleri ABD’li şirketlerle ortaklık kurarak bu pazara girebilir. Ayrıca ABD’de enerji ve madencilikten tarıma, teknolojiden gayrimenkule kadar geniş bir alanda fırsatlar var. Amacımız hem mevcut üyelerimizin işlerini geliştirmek hem de yeni pazarlara açılmak isteyenlere öncülük etmek.” TÜGİAD, küresel açılım stratejisi kapsamında kasım ayında Türk Devletleri, aralıkta ise Balkanlar ziyaretiyle yurt dışı açılımlarını sürdürecek. Gürkan Yıldırım, hedeflerinin ‘nitelikli, katma değerli ihracata katkı sağlamak ve Türk iş dünyasını küresel pazarlarda daha güçlü temsil etmek’ olduğunu vurguladı.
“Trump’ın yatırım çağrısını dikkate aldık”
ABD’de yatırımları olan biri olarak pazara çok hâkim olduğunu söyleyen TÜGİAD ABD Kurucu Bölge Koordinatörü ve Başkanı Tolga Yazıcı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da ‘Gelin yatırım yapın, üretin, biz destek olalım’ dediğini hatırlattı. TÜGİAD’ın bu çağrıyı fırsata çevirmek istediğini ve Türk girişimcilerin ihracat fırsatlarında daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Yazıcı, “İki ülke arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Biz de fırsatları TÜGİAD’ın vizyonu ile birleştirerek, Türk iş insanlarının önüne yeni kanallar açabiliriz. Amacımız sadece ihracat yapmak değil; ABD ile yan yana geleceğimiz ortaklıklar kurmak, yatırım yapmak, burada şirketleşmek ve iki ülke arasındaki ticareti çeşitlendirmek” diye konuştu.
“Piyasalarda olumlu bir hava oluşuyor”
Ülke ekonomisindeki tabloya dair görüşlerini de paylaşan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, “Ağustos ayından itibaren turizmde bir toparlanma görülüyor. KKM’den çıkışların önümüzdeki eylül, ekim, kasım dönemlerinde karşılığının ayrıldığını, piyasada bunun satın alındığını görüyoruz. Faizde indirim beklentisi olumlu bir hava oluşturuyor. Yaz çıkışını takip etmemiz lazım. Biz ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Ekonomide ciddi zorluklar olan bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla biz de bu yurt dışı atılımları ve açılımlarını bunun için yapıyoruz. Yeni pazarlar yaratmak, ortaklıklar, finansman sağlamak bunların hepsi ekonomiye bir katkı. İçeride iş yapan arkadaşlarımızın genelde finansmana erişim, tahsilat, yüksek enflasyon gibi sıkıntıları var. Bunları yeni yurt dışı pazarlar yaratma, katma değerli ihracat gibi konularla aşmaya çalışıyoruz” dedi.