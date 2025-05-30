Genç girişimcilere büyük ilgi: TÜSİAD mezunlarına 17 milyon dolar destek

TÜSİAD’ın genç girişimcilere yönelik programı “Bu Gençlikte İŞ Var!” mezunları, son yedi yılda toplam 17 milyon dolar yatırım aldı. Başarılı girişimlerin toplam değerlemesi ise 70 milyon doları aştı.

TÜSİAD’ın erken aşama girişimcilere destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Dönüşümü Hızlandır!” hızlandırma programının demoday etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte 12 girişimci ekip sahne alarak projelerini yatırımcı ve iş dünyasına tanıttı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

Orhan Turan konuşmasında, programın 14 yılda ulaştığı başarıya dikkat çekerek, “Bugüne kadar 500’ün üzerinde girişimci ekip, yaklaşık 200 TÜSİAD üyesi rehberle birlikte çalıştı. Genç girişimcilerimize duyduğumuz güvenle bu ekosistemi büyütmeye devam ediyoruz. Son 7 yılda mezunlarımızın toplam 17 milyon dolar yatırım alması, onların potansiyelinin en somut göstergesidir” dedi.

12 girişim, 12 rehber: Girişimcilikte dönüşüm rüzgarı

Etkinlikte sunum yapan 12 girişim, TÜSİAD üyelerinden oluşan rehberlerle birlikte geliştirilen projelerini tanıttı. Girişimlerin faaliyet alanları arasında yapay zekâ destekli içerik üretiminden çevre teknolojilerine, dijital sağlık çözümlerinden karbon ayak izi takibine kadar birçok yenilikçi başlık yer aldı.

Öne çıkan girişimlerden bazıları:

CarbonSmart: Şirketlerin karbon ayak izini anlık analiz ederek azaltım önerileri sunan yapay zekâ destekli platform.

Harcy: Tekstil atıklarından yalıtım malzemesi üreten çevreci Ar-Ge girişimi.

Heppi: Yapay zekâ ile bireysel ve kurumsal ruh sağlığına destek sunan dijital sağlık uygulaması.

Fikogya CE-TECHS: Su kirliliğini tespit edip biyolojik olarak temizleyen otonom sistemler geliştiren çevre teknolojisi girişimi.

Sponsorlar ve kapanış

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Türkiye İş Bankası’nın platin sponsor, Anadolu Efes’in bronz destekçi olarak yer aldığı etkinliğe ayrıca Destek Patent, Forvis Mazars Türkiye ve İnci Holding de sponsor olarak katkı sağladı.

Etkinlik, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Program Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran’ın yaptığı değerlendirme konuşmasının ardından gerçekleştirilen networking kokteyliyle sona erdi.