Genç işsizliğe karşı staj seferberliği çağrısı

14 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Koronavirüs pandemisiyle artan istihdam kaybı, iş dünyasını endişelendiriyor. Turizm sektörünün kalbi Antalya’da en fazla istihdam kaybının olduğunu vurgulayan iş dünyası, gençlerin umutlarının ve yeteneklerinin körelmesinin önüne geçecek ulusal bir eğitim ve staj seferberliği başlatılmasını istiyor.

TÜİK’in istihdam verilerini değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kasım ayından bu yana ilk kez istihdamda belirgin bir artış olduğunu, bununla birlikte 2019 Haziran ayına göre istihdamda 2 milyon kişiye yakın kayıp yaşandığını ifade etti. Çetin, işsizlik artışının ülkenin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ettiğini kaydetti.

2019 Haziran ayında 28.5 milyon olan istihdamın, 2020 Haziran ayında 26.5 milyona gerilediğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti. “İstihdam kaybı tarımda 274 bin, ticaret sektöründe 338 bin, imalat sanayinde 332 bin, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 520 bin, inşaat sektöründe 91 bin, ulaştırmada 30 bin, idari ve diğer hizmetlerde 304 bin, kültür-sanat sektöründe 61 bin, eğitim sektöründe 23 bin, kamu yönetimi alanında 20 bin, sağlık sektöründe 4 bin, bilgi-iletişim sektöründe 14 bin, gayrimenkulde 11 bin kişidir.’’

Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinde pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısındaki gerileme, diğer hizmet ve ticaret sektörlerini de etkileyerek büyük bir istihdam kaybına yol açtığını dile getiren Davut Çetin, şunları söyledi: “Türkiye’de son bir yılda nüfus 1 milyon arttı, istihdam 2 milyon azaldı. Buna rağmen işsiz sayısı 4.2 milyondan 4.1 milyona gerilemiş. Bunun nedeni 2 milyona yakın kişinin çalışma hayatından çıkmış olması, çalışmak istediği halde iş bulmaktan ümidini kesmiş, sınav veya atama bekleme gibi nedenlerle iş aramayan kişi sayısının 4.5 milyona yükselmiş olmasıdır. Böylece resmi olarak işsiz sayılan 4.1 milyon kişi dışında, istediği gibi bir iş olsa çalışacak 4.5 milyon daha insanımız, gencimiz bulunuyor.”

En fazla kayıp Antalya’da

En fazla sigortalı istihdam kaybının Antalya’da yaşandığına dikkat çeken Çetin, “Son bir yılda 4-a çalışan sayısı ülke genelinde 143 bin artarken Antalya’da 142 bin düşüş gerçekleşmiş. İstanbul’daki düşüş 93 bin olup Antalya en fazla sigortalı istihdam kaybı yaşayan il olmaya devam ediyor” dedi. Çetin şöyle konuştu: “Pandemi gençlerimizin geleceklerini kaybetmelerine neden olmamalı. Gençlerin çalışma yaşamına girmemesi geleceğe dair umutlarının azalmasına, bilgi ve yeteneklerinin körelmesine ve gelecekte iş yaşamındaki performans ve verimlerinin azalmasına yol açacaktır. Bu soruna karşı ulusal eğitim ve staj seferberliği başlatmalı, liseden itibaren zorunlu-ücretli staj uygulamasına geçmeli.’’