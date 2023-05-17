Genç İZİKAD, yaratıcı fikirlere destek oluyor

Özlem Sarsın

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, 11 sene önce ilk kez bir iş kadını derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne kadar yüzlerce üniversite öğrencisine mentörlük desteği sunan İZİKAD’ın bundan sonra da gençleri, iş yaşamına hazırlamaya ve bir network alanı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Bu sene “Şehrimi Tasarlıyorum” teması altında Şehrimi Sürdürülebilir Tasarlıyorum, Şehrimi Dijital Tasarlıyorum ve Şehrimi Yaşanabilir Tasarlıyorum başlıkları ile 9 grupta çalışmalara başladıklarını ifade eden Sezgin, Şubat-Haziran ayları arasında projelerin değerlendirileceğini ve eylül ayında da bir ödül töreni ile kazanan projenin ilan edileceğini belirtti. Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü, “ Üniversitelerde kendini geliştirmiş gençlerimizin iş hayatına girmeye dair endişeleri oluyor.

Biz de liderlik, davranış, birlikte hareket etme, grup çalışması, teşvikler gibi alanlarda onlara rehberlik yapıyoruz. Gençlerimiz de gelişimleri ve kariyerleri için kazanım elde ediyorlar ve memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Böylesine güzel projelerin desteklenmesi ve hayata geçirildiğini görmek bizleri memnun ediyor, cesaretlendiriyor” dedi.