Genç MÜSİAD Gebze'de devir teslim töreni

18 Şubat 2020

Sabiha TOPRAK

Birçok iş insanı ve siyasi ismi bir araya getiren kongreye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz ve çok sayıda davetli katıldı.



Genç Müsiad Gebze'nin yeni başkanı Ömer Faruk Uysal, Genç Müsiad Gebze'nin 200'e yakın üyesiyle 5.000 kişilik istihdam oluşturduğunu belirterek, ''MÜSİAD, savunma sanayisinden haberleşme teknolojilerine, gıdadan tekstile, lojistikten hizmet sektörüne kadar birçok alanda faaliyet göstermekle birlikte, üniversitedeki çalışmalarıyla geleceğin girişimci ve profesyonel adaylarına gerçek iş dünyasını tanıtan, tanışma organizasyonlarıyla da üyelerinin ticaret hacmini artırmayı hedefleyen gençlik yapılanmasıdır. Biz, bölgemize katma değer sağlayacak her projeye destek olacağız. Gebze'de gerçekleştireceğimiz uluslararası bir fuarla bölgemize katma değer sağlayarak, ticaretimizi sınır ötesine taşıyacağız'' dedi.