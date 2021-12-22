Genç TİM Başkan Yardımcısı Çevik: Tüm emtialarda Çin’le yarışır durumdayız

Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye'nin gelecek dönemde sıçrama yaşayacağını düşünüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, Çin’deki üretim maliyetlerinin Türkiye'ye göre yüksek olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ihracatta şu anda dünyada çok avantajlı durumda olduğunu bu fırsatın iyi kullanılması gerektiğini belirten Çevik, “Çin yüksek kur ekonomi modelini uzun yıllar devam ettirerek çok ciddi bir varlığa ulaştı. Elindeki dolar rezervi çok yüksek rakamlarda. Yen karşısında doları güçlü tutuyorlar ki yüksek kur, düşük işçilik yakalanabilsin ve üretim kapasitesi artsın. Tüm emtialarda yarışır durumdayız. Çin'deki üretim ve enerji maliyetleri çok arttı. Türkiye’de bu kadar büyük bir yükseliş söz konusu değil. Çin’de kömürden elektrik üretimi yaklaşık yüzde 80’lerde. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bu rakam 2030, 2040 gibi yarıya düşecek. Bunun yerine koyacağı elektrik fiyatı artıracak. Ancak Türkiye’de şu anda kömürden elektrik üretimi sadece yüzde 20. Bizim elektrik üretimimizin çok büyük kısmı doğal gazda ancak gelecekte nükleer geliyor. Bu Türkiye’yi dünyada bir adım öne taşıyacak bir gelişme olacak.” şeklinde konuştu.

“Gençlerin ihracata yönelmesi gerekiyor”

Genç TİM'in 2030 için 500 üye hedef koymasına rağmen şimdiden 527 üyeye ulaştığını bildiren Çevik, “Yoğun ilgi ve kamuoyunda bilinirlik bu rakama sadece 5 ayda ulaşmamızı sağladı. TİM Başkanımız İsmail Gülle bu noktada çok zekice davrandı. Başkanımızın vizyonu burada çok iyiydi. İhracatçıların firmaların çoğu 40-50 yaşlarının üzerindeler. 50 yaşındaki birisi kendini geliştirmiyorsa teknolojiyi yakalayamıyor, geri kalıyor. Genç TİM’deki 18 ile 40 yaş arası bireyler teknolojiyi, pazarı çok iyi analiz edebilecek web sitelerini, teknolojik cihazları çok iyi kullanabiliyor. Dijital dünyada daha aktif olabiliyorlar. Türk insanı pratiktir. Çok çabuk öğrenir. Özellikle gençlerimiz dünyaya çok hızlı entegre olabiliyor. Yeni neslin mutlaka ihracata girmesi gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

“Yeniliğe açık olmalıyız”

İhracatta katma değere odaklanmanın kritik öneme sahip olduğunu belirten Çevik, devamında şunları söyledi: “Dijitalleşme, pazarlama, endüstri 4.0 bunların hepsinin önceliğimiz olduğunu söylemekle beraber ihracat yapan, katma değeri yüksek sektörler örnek alınarak katma değeri düşük sektörleri nasıl yükseltebiliriz çalışması içerisindeyiz. Dijitalleşme burada çok önemli. Tecrübeden yararlanıp yeniliğe de açık olmalıyız. Bunu da dünyada denenmemiş şeyleri deneyerek yakalayacağız. Türkiye ile Amerika arasında nasıl iş yapabilirim, bunu ancak benden önceki kuşakların eksiklerini görerek, nasıl yapıldığını öğrenerek yapabilirsiniz. Biz kuşak ayrımı yapmıyoruz ancak bizden önceki kuşakları inceleyerek, oradaki tecrübeyi alarak yeniliği düşünmemiz gerekiyor. TİM’in bünyesinde Türk ürünlerini tanıtacağımız, Türk ihracatçısının ürünlerini kolay tanıtabileceği, yurtdışı alıcısının da Türk ürünlerine kolay ulaşabileceği bir sistem oluşturmak istiyoruz. Burada TİM olarak kâr amacı gütmeyeceğimiz için ve bütün ihracatçılarımızı bir anda üye yapabileceğimiz için TİM’in de burada bir güç olarak garanti olacağından dolayı bu sistem bana göre çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydedecek.”