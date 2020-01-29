Gençler 5 aya iş bulamazlarsa işleri zor

29 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Türkiye’de 15-24 yaş grubunu oluşturan gençlerde TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 25.3 ve işsiz sayısı da 1 milyon 290 bin kişi. Gençlerin çoğu ise işgücü dışında ki bu rakam da 6 milyon 545 bin kişi. Yani çalışma çağındaki 11 milyon 652 bin gencin sadece 5 milyon 107 bini işgücünde. İşsiz gençler ise 5 ay sonrasında iş bulamazlarsa en az 1 yıl işsiz kalıyor.

1 milyon 290 bin işsiz gencin iş arama süreleri ise dikkat çekici. TÜİK verilerine göre genç işsizler en yoğun olarak 1-2 ay iş arıyor. Bu toplam işsiz gencin yüzde 41.5’ini oluşturuyor. İkinci grup ise yüzde 28.5 oranla 3-5 ay boyunca iş arıyor. En kritik durum ise bu 5’inci aydan sonra başlıyor.

69 bin genç yıllardır işsiz

TÜİK verileri gençlerin 5’inci ayın sonunda hala iş bulamadılarsa en az 1 yıl daha işsiz kalacağını ortaya koyuyor. 1 yıl ve daha fazla 2 yıldan ise daha az iş arayan gençlerin sayısı 184 bin kişi. Bunlar toplam işsizlerin yüzde 14.3’ünü oluşturuyor. Sonrası ise daha sıkıntılı. 69 bin genç 2 yıl ve daha fazla süredir işsiz.