Gençler için Ağrı’dan ‘kariyer köprüsü’ kuruyor
Ağrı’nın ve Ağrılı gençlerin geleceğine ışık tutmak amacıyla projeler geliştiren ve merkezine “sürdürülebilir sosyal etki” modelini alan İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı’dan dünyaya açılan bir “kariyer köprüsü” kurmayı hedefliyor. Vakıf bu kapsamda hayata geçirdiği projelerden “Zirvenin Şefleri” ile de Ağrılı gençleri gastronomi dünyasına kazandırmayı planlıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN/ANTALYA
2004 yılında kurulan vakfın kalıcı etki yaratma misyonuyla çalıştığını ve klasik bağışcılığın ötesine geçtiğini söyleyen İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen, “Eğitimi merkeze alan ve bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye karşılıksız burs veren Vakıf, IC Holding’in profesyonel gücünü öğrencilerin kariyerine taşıyan ‘IC Kariyer Köprüsü’ ve Ağrı’yı gastronomi merkezi yapmayı hedefleyen ‘Zirvenin Şefleri’ projeleriyle öne çıkıyor” dedi. Kariyer Köprüsü’nün ikinci ayağı ise Zirvenin Gençleri. Zirve programlarının önümüzdeki süreçte artırılması planlanıyor.
Ağrı, gastro-kültür rotasına dönüşecek
İbrahim Çeçen Vakfı’nın ana çalışma alanının, kurucusu İbrahim Çeçen’in memleketi ve kalkınmada öncelikli illerin başında gelen Ağrı olduğunu aktaran Günseli Çeçen, şöyle devam etti: “Bu odaktaki en dikkat çekici proje ise turizm ve gastronomi alanındaki Zirvenin Şefleri. Ağrı Dağı’ndan ilham alan projeyle, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne 500 kişilik endüstriyel mutfak kuruldu. IC Holding bünyesindeki turizm grubunun lider şefleri, bölüm hocalarıyla birlikte bütüncül bir eğitim modeli hazırladı. İki yılda 350 öğrencinin faydalandığı programda, bugün mutfakta yer alan öğrencilerin yüzde 60’ının kadın olması, projenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da somut bir başarı yarattığını gösteriyor. Bu yıl proje, Türkiye ve globalden şeflerin yanı sıra yemek fotoğrafçılığı, sosyal medyada markalaşma gibi alanlarda eğitimlerle zenginleştirildi.” Çeçen, projeyle Ağrı’nın doğası, tarihi ve gastronomisiyle birleşerek Türkiye’de bir “gastro-kültür rotası” haline gelmesini umduklarını ifade etti. Bu vizyonu desteklemek için Doğubayazıt’ta kapsamlı bir turizm meslek lisesi ve uygulama otelinin temelinin atıldığı da açıklandı.
“Birlikte çözüm üretip ortak fayda yaratalım”
İbrahim Çeçen Vakfı’nın kurucusu İbrahim Çeçen’in eğitime olan bağlılığıyla kurulduğunu belirten Günseli Çeçen, bugüne kadar 11 kalıcı eser kazandırdıklarını ve 12’nci eser turizm meslek lisesi ve uygulama otelinin yolda olduğunu açıkladı. 18 binden fazla öğrenciye karşılıksız burs sağladıklarını söyleyen Çeçen, vakfın misyonunda klasik bağışçılığın (filantropi) ötesine geçerek “dayanışmacı filantropi” diye yeni bir yaklaşımı benimsediğini kaydetti. Çeçen, “Biz fayda sunmayı ve değer yaratmayı bağış yapmanın ötesine konumlandırdık. ‘Alan-veren’ anlayışını bir kenara bırakalım; birlikte çözüm üretelim, ortak fayda yaratalım ve toplumda beraber bir dönüşüm sağlayalım istedik. Sadece maddi çerçevede kalındığında potansiyel etkinin uzağında kalınıyor” diye konuştu. Bütünsel yaklaşımlarının bir parçası olarak üç yıldır “IC Kariyer Köprüsü” projesini yürüttüklerini aktaran Günseli Çeçen, bu programla IC Holding’in güçlü kaslarından olan inşaat, turizm, sağlık gibi sektörlerdeki profesyonellerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileriyle buluşturduklarını belirtti.
Burs verme şartı topluma hizmet
Bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye karşılıksız burs veren İbrahim Çeçen Vakfı’ndan burs alan öğrencilerin topluma hizmet zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde gönüllülük zinciri oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Vakıf Başkanı Günsel Çeçen, buna göre öğrencilerin, bir yıl içerisinde kendi seçtikleri bir alanda gönüllülük faaliyetinde bulunmak zorunda olduğunu belirtti. Çeçen, böylece nesiller boyu sürecek bir eğitim aşkı ve yardımlaşma zinciri kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Vakıf, IC Mutluluk Harekâtı ile de 5 binden fazla çocuğun hayatına dokunmuş