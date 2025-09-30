Gençler için Ağrı’dan ‘kariyer köprüsü’ kuruyor

Nurdoğan A. ERGÜN/ANTALYA

2004 yılında kurulan vakfın ka­lıcı etki yaratma misyonuyla ça­lıştığını ve klasik bağışcılığın ötesine geçtiğini söyleyen İbra­him Çeçen Vakfı Başkanı Gün­seli Çeçen, “Eğitimi merkeze alan ve bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye karşılıksız burs veren Vakıf, IC Holding’in pro­fesyonel gücünü öğrencilerin kariyerine taşıyan ‘IC Kariyer Köprüsü’ ve Ağrı’yı gastrono­mi merkezi yapmayı hedefleyen ‘Zirvenin Şefleri’ projeleriyle öne çıkıyor” dedi. Kariyer Köp­rüsü’nün ikinci ayağı ise Zirve­nin Gençleri. Zirve programla­rının önümüzdeki süreçte artı­rılması planlanıyor.

Ağrı, gastro-kültür rotasına dönüşecek

İbrahim Çeçen Vakfı’nın ana çalışma alanının, kurucusu İb­rahim Çeçen’in memleketi ve kalkınmada öncelikli illerin ba­şında gelen Ağrı olduğunu akta­ran Günseli Çeçen, şöyle devam etti: “Bu odaktaki en dikkat çe­kici proje ise turizm ve gastro­nomi alanındaki Zirvenin Şef­leri. Ağrı Dağı’ndan ilham alan projeyle, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Gastro­nomi ve Mutfak Sanatları Bö­lümü’ne 500 kişilik endüstri­yel mutfak kuruldu. IC Holding bünyesindeki turizm grubunun lider şefleri, bölüm hocalarıy­la birlikte bütüncül bir eğitim modeli hazırladı. İki yılda 350 öğrencinin faydalandığı prog­ramda, bugün mutfakta yer alan öğrencilerin yüzde 60’ının kadın olması, projenin toplum­sal cinsiyet eşitliği alanında da somut bir başarı yarattığı­nı gösteriyor. Bu yıl proje, Tür­kiye ve globalden şeflerin yanı sıra yemek fotoğrafçılığı, sos­yal medyada markalaşma gibi alanlarda eğitimlerle zengin­leştirildi.” Çeçen, projeyle Ağ­rı’nın doğası, tarihi ve gastro­nomisiyle birleşerek Türki­ye’de bir “gastro-kültür rotası” haline gelmesini umduklarını ifade etti. Bu vizyonu destekle­mek için Doğubayazıt’ta kap­samlı bir turizm meslek lisesi ve uygulama otelinin temelinin atıldığı da açıklandı.

“Birlikte çözüm üretip ortak fayda yaratalım”

İbrahim Çeçen Vakfı’nın ku­rucusu İbrahim Çeçen’in eği­time olan bağlılığıyla kuruldu­ğunu belirten Günseli Çeçen, bugüne kadar 11 kalıcı eser ka­zandırdıklarını ve 12’nci eser turizm meslek lisesi ve uygu­lama otelinin yolda olduğunu açıkladı. 18 binden fazla öğren­ciye karşılıksız burs sağladık­larını söyleyen Çeçen, vakfın misyonunda klasik bağışçılı­ğın (filantropi) ötesine geçerek “dayanışmacı filantropi” diye yeni bir yaklaşımı benimsedi­ğini kaydetti. Çeçen, “Biz fay­da sunmayı ve değer yaratma­yı bağış yapmanın ötesine ko­numlandırdık. ‘Alan-veren’ anlayışını bir kenara bırakalım; birlikte çözüm üretelim, ortak fayda yaratalım ve toplumda beraber bir dönüşüm sağlaya­lım istedik. Sadece maddi çer­çevede kalındığında potansiyel etkinin uzağında kalınıyor” di­ye konuştu. Bütünsel yaklaşım­larının bir parçası olarak üç yıl­dır “IC Kariyer Köprüsü” pro­jesini yürüttüklerini aktaran Günseli Çeçen, bu programla IC Holding’in güçlü kasların­dan olan inşaat, turizm, sağlık gibi sektörlerdeki profesyonel­lerini Ağrı İbrahim Çeçen Üni­versitesi öğrencileriyle buluş­turduklarını belirtti.

Burs verme şartı topluma hizmet

Bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye karşılıksız burs veren İbrahim Çeçen Vakfı’ndan burs alan öğrencilerin topluma hizmet zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde gönüllülük zinciri oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Vakıf Başkanı Günsel Çeçen, buna göre öğrencilerin, bir yıl içerisinde kendi seçtikleri bir alanda gönüllülük faaliyetinde bulunmak zorunda olduğunu belirtti. Çeçen, böylece nesiller boyu sürecek bir eğitim aşkı ve yardımlaşma zinciri kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Vakıf, IC Mutluluk Harekâtı ile de 5 binden fazla çocuğun hayatına dokunmuş