Gençlerin kariyer kaygısı alarm veriyor: Artık hiçbir meslek garantili değil

Değişen iş dünyası, gençlerin gelecek algısını derinden etkiliyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı İstanbul Barometresi’nin ocak sayısında, gençlerin dönüşen çalışma hayatına dair algısı mercek altına alındı. Araştırma sonuçları, meslek güvencesi ve kariyer planlamasına dair ciddi kaygılara işaret ediyor.

Meslek güvencesi algısı zayıfladı

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığını düşünüyor. Çalışan gençlerde bu oran yüzde 60,4’e çıkarken, öğrenci ve işsizlerde yüzde 53 olarak ölçüldü.

Ortaya çıkan tablo, gençlerin iş güvencesinin azaldığı yönünde güçlü bir farkındalığa sahip olduğunu gösteriyor. Geleneksel “garanti meslek” anlayışının yerini belirsizlik algısının aldığı dikkat çekiyor.

Uzun vadeli kariyer planı zorlaşıyor

Katılımcıların yüzde 70,2’si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Aktif olarak iş arayan gençlerde bu oran yüzde 79’a kadar yükseldi.

Çalışan gençlerde ise oran yüzde 66,5 olarak ölçüldü. Bu veriler, özellikle iş arayan kesimde belirsizlik ve gelecek kaygısının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Eğitim ile iş arasındaki uyumsuzluk

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise eğitim ile yapılan iş arasındaki uyumsuzluk oldu. Katılımcıların yüzde 38,2’si aldığı eğitimle yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtti.

Saha çalışanlarında bu oran yüzde 56,9’a kadar çıkarken, ofis çalışanlarında yüzde 26,9 olarak kaydedildi. Bu durum, gençlerin kariyer yolculuğunda yön değiştirmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Yapay zeka kullanımı artıyor

Gençlerin iş dünyasındaki dönüşümü yakından takip ettiği de araştırma sonuçlarına yansıdı. Katılımcıların yüzde 30,5’i yapay zeka araçlarını her gün ya da neredeyse her gün kullandığını ifade etti.

Yüzde 25,5’i haftada birkaç kez, yüzde 7,7’si haftada bir kez, yüzde 8,9’u ise ayda birkaç kez yapay zeka araçlarından yararlandığını belirtti. Bu tablo, dijital dönüşümün gençlerin çalışma alışkanlıklarına hızla entegre olduğunu ortaya koydu.