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Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde değişiklik

TEDAŞ tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri kapsamına alınması işleminin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanmasına karar verildi.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde değişiklik
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Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanmasına karar verildi.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınmasının 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerine ilişkin 1 Ocak 2020'ye kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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