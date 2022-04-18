Genel kartlı ödeme endeksi mart ayında yüzde 17,8 arttı

Bankalararası Kart Merkezi(BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan "Kartlı Ödemeler Endeksi" Mart ayı verileri yayımlandı.

Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi geçen ay 175,0 puana yükseldi. Böylece geçen yılın aynı ayındaki 148,5 puana göre yüzde 17,8 artış yaşandı.

Nominal bazlı olarak hesapanan genel kartlı ödeme endeksi ise yüzde 89,9 artışla 569,0 puana çıktı. Geçen yıl aynı ayda endeks 299,7 puan seviyesinde bulunuyordu.

Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksinde artış yüzde 14,8

BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,8 artarak 145,2 puana ulaştı. Geçen yılın aynı ayında endeks 126,5 puan seviyesindeydi.

Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi yüzde 85,0 artışla 472,1 puana geldi. Endeks geçen yıl aynı ayda 255,2 puanda bulunuyordu.