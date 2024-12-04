General Motors'tan Çin pazarında dev kayıp

Satışları yüzde 20 oranında düşen General Motors (GM), Çin'deki operasyonları yeniden yapılandırırken 5 milyar dolardan fazla kâr kaybı yaşayacağını duyurdu.

CNBC-e'nin haberine göre, Çinli rakipleri karşısında pazar payı kaybeden otomobil devi, dördüncü çeyrekte 2,6 ve 2,9 ile 2,7 milyar dolarlık giderin, Çin'deki ortak girişimin yeniden yapılandırma maliyetlerine yönelik olacağını ifade etti.

347 milyon dolar zarar

GM, 2023'ün ilk dokuz ayında Çin operasyonlarında 347 milyon dolar zarar etti. Bu dönemde satışlar yaklaşık yüzde 20 düştü ve pazar payı yüzde 8,6'dan yüzde 6,8'e geriledi. 2015’te ise GM’in Çin’deki pazar payı yüzde 15’in üzerindeydi.

GM, Çin’deki operasyonlarının kısa vadede toparlanmasını beklemediğini belirtti. Şirketin yaptığı açıklamada, “Sermaye verimliliği ve maliyet disiplini üzerine odaklanıyoruz. Çin’deki ortak girişimimizle birlikte işimizi sürdürülebilir ve karlı hale getirmek için çalışıyoruz. 2025 yılı sonuçlarının yıllık bazda iyileşme göstereceğini öngörüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Çinli rakipler pazarı kasıp kavuruyor

GM’in Çin'deki zorlukları, dünyanın en büyük araç pazarı olan ülkede genel bir trendi yansıtıyor. BYD ve Geely gibi iddialı Çinli otomobil şirketleri, yeni modeller tanıtıp fiyatları düşürerek, Avrupa, Japon ve Güney Koreli otomobil üreticilerinin yanı sıra GM gibi Amerikan şirketlerinin de pazar payını küçültüyor. Ayrıca, bu Çinli üreticiler Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi diğer pazarlara da giderek daha fazla araç ihraç ediyor.