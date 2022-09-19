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Genişbant internet abone sayısı 6 yılda yüzde 41,7 arttı

Türkiye'de 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık süreçte nüfus yüzde 6,1 artarken, mobil telefon abone sayısı yüzde 15, genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artış kaydetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İnternet altyapılarının gelişiminin etkisiyle Türkiye'nin elektronik haberleşme sektöründeki gelişimini de hızlandırdı. Özellikle 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık süreçte hem mobil telefon kullanımı hem de internet abone sayılarında kayda değer artışlar görülürken, ankesörlü telefon ve 2. nesil mobil telefonlar ise yerini yeni teknolojilere bırakmaya devam ediyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye'de nüfus söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 84 milyon 680 bin 273'e ulaşırken, mobil telefon abone sayısı nüfusu geçerek 2021 yılında 2016'ya göre yüzde 15 artarak 86 milyon 288 bin 834'e çıktı. Söz konusu aboneler arasında 2. nesil mobil telefon kullanımı yerini 3G ve 4,5G teknolojisine bıraktı.

Öte yandan bu dönemde, sabit telefon santral kapasitesi yüzde 21 düşerken, sabit telefon erişim hat sayısı da 2020 yılına kadar sürekli artış gösterdi ancak 2021 yılındaki düşüşle 12,3 milyon oldu. Mobil telefonlar henüz yaygınlaşmadan önce neredeyse her sokakta bulunan ankesörlü telefonların sayısı ise 5 yıllık dönemde yüzde 40 azalarak 45 bin 445'e geriledi.

Genişbant internet abone sayısı 88 milyonu aştı

Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7 artarak 88 milyon 164 bine ulaşırken, sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 72,7 artarak 18,1 milyona, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artarak 70 milyona çıktı.

Bu dönemde fiber optik kablo uzunluğu yüzde 61,9 artışla 471 bin kilometreyi geçerken, Türkiye'de Kablo TV aboneliği sayısı da yüzde 19,1 artarak 1,4 milyon oldu.

Öte yandan BTK'nın yayımladığı 2022 yılı ilk çeyrek pazar verilerine göre de 70,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 88,8 milyona, mobil telefon abone sayısı 87,4 milyona yükseldi. Bu yılın ikinci çeyrek pazar verilerinin de eylül ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

İstanbul'da mobil telefon aboneliği yüzde 23 arttı

Haberleşme sektöründe söz konusu 5 yıllık dönemde iller bazında penetrasyon oranlarına bakıldığında, birinci sırada yer alan İstanbul'da sabit telefon hat sayısının yüzde 2,6 azalarak 3 milyona gerilediği, mobil telefon abone sayısının yüzde 23,3 artışla yaklaşık 24 milyona, genişbant internet abone sayısının yüzde 40 artışla 21,5 milyona, fiber optik kablo uzunluğunun ise iki katına çıkarak 71 bin kilometreye ulaştığı görüldü.

Penetrasyon oranlarında ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir, dördüncü sırada Bursa, beşinci sırada ise Antalya yer aldı.

Türkiye geneli 2016-2021 yıllarında haberleşme sektör verileri şöyle:

 

2016

2021

Değişim (yüzde)

Nüfus

79.814.871

84.680.273

6,1

Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı

11.077.559

12.310.016

11,1

Sabit Telefon Santral Kapasitesi

21.408.987

16.909.937

-21

Ankesörlü Telefon Sayısı

75.714

45.445

-40

Mobil Telefon Abone Sayısı - Toplam

75.061.699

86.288.834

15

-Mobil Telefon Abone Sayısı - 2N

4.481.147

1.998.394

-55,4

-Mobil Telefon Abone Sayısı 3N+4.5N

70.580.552

84.290.440

19,4

Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam

62.236.606

88.164.739

41,7

-Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam

10.499.692

18.135.736

72,7

-Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam

51.736.914

70.029.003

35,4

Fiber optik kablo uzunluğu

290.974

471.020

61,9

Kablo TV Abone Sayısı

1.187.934

1.414.671

19,1

 

Haberleşme sektöründe sabit hat, mobil telefon, genişbant internet ve fiber optik kablo uzunluğu en yüksek 5 ilin 2016-2021 yıllarında abone sayılarındaki değişim şöyle:

   

İl abone sayısı

İl abone sayısı

İl abone sayısı değişimi (%)
   

2016

2021

  

Sabit telefon erişim hat sayısı

        
 

İSTANBUL

3.135.901

3.053.289

-2,6
 

ANKARA

1.074.661

1.089.358

1,4
 

İZMİR

749.398

744.879

-0,6
 

BURSA

465.597

462.048

-0,8
 

ANTALYA

297.741

356.580

19,8
         
         

Mobil telefon abone sayısı

        
 

İSTANBUL

19.207.372

23.689.626

23,3
 

ANKARA

5.598.055

6.695.631

19,6
 

İZMİR

4.016.024

4.431.564

10,3
 

BURSA

2.661.650

3.000.502

12,7
 

ANTALYA

2.268.852

2.631.340

16,0
         
         

Genişbant internet abone sayısı

        
 

İSTANBUL

15.383.746

21.498.280

39,7
 

ANKARA

4.785.820

6.684.428

39,7
 

İZMİR

3.493.152

4.909.769

40,6
 

BURSA

2.307.667

3.313.368

43,6
 

ANTALYA

1.890.661

2.790.833

47,6
         
         

Fiber optik kablo uzunluğu (km)

        
 

İSTANBUL

35.500

71.227

100,6
 

ANKARA

18.887

30.735

62,7
 

İZMİR

14.305

22.562

57,7
 

BURSA

8.436

13.480

59,8
 

ANTALYA

8.696

15.301

76,0
           

 