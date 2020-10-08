George: Enflasyonun yüzde 2'nin hafif üstüne çıkması Fed'in duruşunu değiştirmez

08 Ekim 2020

Kansas Fed Başkanı George, Fed'in eylül ayında verdiği mesajın "enflasyonun istenen düzeye gelmesini beklemek" olduğunu, ancak COVID-19 salgınının ekonomi üzerinde önemli bir risk ve belirsizlikler oluşturuduğunu ifade etti.

George ayrıca, Fed'in tahvil alımı politikası ile ilgili olarak, Fed'in şeffaflık ve hesap verebilirlik açılarında varlık alımlarında detaylı bir rehber hazırlaması gerektiğini belirtti.