Georgieva: Global ekonomide daralma yüzde 3'ü aşabilir

29 Mayıs 2020

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının etkisi ile bu yıl global GSYH'nın yüzde 3'den fazla daralmasını beklediğini bildirdi.



Georgieva, "Nisan ayında bir global ekonominin yüzde 3 daralacağını öngördük ve şimdi daralmanın daha güçlü olabileceğini gösteren yeni veriler geliyor" diye konuştu.



"Global ekonomide alınan tedbirler benzeri görülmemiş seviye çıktı, açıklanan mali destekler 9 trilyon dolara ulaştı" diye konuşan Georgieva, IMF'in de hali hazırda 60 ülkeye 22 milyar dolar yardım sağladığını vurguladı.