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Georgieva: Global ekonomide daralma yüzde 3'ü aşabilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisi ile küresel daralmanın yüzde 3'ü geçebileceğini ifade etti.

Georgieva: Global ekonomide daralma yüzde 3'ü aşabilir
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının etkisi ile bu yıl global GSYH'nın yüzde 3'den fazla daralmasını beklediğini bildirdi.

Georgieva, "Nisan ayında bir global ekonominin yüzde 3 daralacağını öngördük ve şimdi daralmanın daha güçlü olabileceğini gösteren yeni veriler geliyor" diye konuştu.

"Global ekonomide alınan tedbirler benzeri görülmemiş seviye çıktı, açıklanan mali destekler 9 trilyon dolara ulaştı" diye konuşan Georgieva, IMF'in de hali hazırda 60 ülkeye 22 milyar dolar yardım sağladığını vurguladı.

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