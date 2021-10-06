Geri dönüşüm sektöründe yatırım atağı

YENER KARADENİZ

Salgın ile birlikte artan farkındalık, recycle (geri dönüşüm) ürünlere talebi artırdı. Birçok marka koleksiyonlarında söz konusu ürünlerin payını artırırken, bu alanda faaliyet gösteren şirketler de yatırımlarını artırdı. Bu şirketler arasında Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyük oyuncuları arasında yer alan Gama Recycle’ın yanı sıra Kale İplik ve Linea Recycle de yer alıyor.

Gama Recycle CEO’su Zafer Kaplan, bu yıl sonu 100 milyon dolar yatırım değeri ile devreye girecek yeni yeri dönüşüm tesislerinin ardından önümüzdeki yıl da dünyanın en büyük kullanılmış kıyafet geri dönüşüm tesisini kuracaklarını söyledi.

Söz konusu alanda faaliyet gösteren bir diğer şirket olan Kale Recycle, iplik yatırımı için hazırlık yaparken Linea Recycle da halihazırda üretiminden yüzde 20 pay alan sürdürülebilir ürünlerin payını yüzde 100’e çıkarmayı planlıyor.

“Geri dönüşümde dünyada ilk olacak”

Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre hazır giyim sektöründe salgın öncesinde yüzde 5’lerde olan recyle ürünlerin payı halihazırda yüzde 20’lere ulaşmış durumda. Birçok marka da koleksiyonlarında söz konusu ürünlerin payını hızla artırıyor.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından bu yıl “Recoding Fashion” başlığıyla 14. kez düzenlenecek olan Hazır Giyim Konferansı konuşmacıları arasında yer alan Gama Recycle CEO’su Zafer Kaplan, Gaziantep’te 3, Düzce’de de 2 olmak üzere toplamda 5 üretim tesislerinde bin 200 çalışanları ile yıllık 54 bin ton rejenere pamuk ipliği, 72 bin ton recycle polyester elyaf ve 36 bin ton da rpet chips ürettiklerini söyledi. Hala hazırda devam eden ve pet şişelerden geri dönüştürecekleri günlük 100 ton Recycle polyester elyaf ve 100 ton recycle cips tesislerinin önümüzdeki birkaç gün içinde devreye gireceğini anlatan Kaplan, ayrıca dünya genelinde sadece yüzde 1’i dönüştürülen kıyafetlerin geri dönüşümü ile ilgili çok önemli bir yatırım yapmayı hedefledikleri bilgisini verdi. Kaplan, “Bu kapsamda hedeflediğimiz yatırım dünyanın en büyük kullanılmış kıyafet geri dönüşüm tesisi olacak. Bu kapsamda bir yatırım gerek teknoloji gerekse kapasite anlamında dünyada ilk olacak” dedi.

Yılda 2,3 milyar adet pet şişe ve 182 milyon kıyafeti dönüştürüyor

Şirket, bu yılsonunda 125 milyon dolar ciro hedeflerken önümüzdeki yıl devreye girecek yeni yatırımlarla birlikte söz konusu rakamın 200 milyon dolara çıkmasını bekliyor. 25 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ihracatın satışlar içindeki payının yüzde 35 düzeylerinde olduğunu belirten Kaplan, 100 milyon dolar yatırım değeriyle Düzce’de faaliyete geçecek olan polyester elyaf tesisinin üretime başlamasıyla söz konusu oranın yüzde 60-65 seviyelerine çıkacağını anlattı. Gama, Inditex markalarından Zara’nın Joinlife tedarikçilerinden biri. Şirket ayrıca, H&M, IKEA, GAP, Lacoste, Adidas gibi birçok firmaya üretim gerçekleştiriyor. Zafer Kaplan, Tommyn Hilfiger ve Zegna ile de proseslerin devam ettiği bilgisini verdi. Kaplan’ın verdiği bilgilere göre Gama recycle, yılda 2 milyar 555 milyon adet pet şişeyi ve 181 milyon 500 bin adet kıyafeti dönüştürüyor. Bu atıkları dönüştürerek yıllık yaklaşık 180 milyon dolarlık pamuk ve elyaf ithalının önüne geçtiklerini anlatan kaplan, 70 milyon dolar da ihracat yaptıklarını, 210 milyon ton da karbon salımını önlediklerine dikkat çekti. Şirketin halihazırda 30 patentli ürünü ve 6 adet markası bulunuyor. Cuprosel ve TreC bunlardan birkaçı.

84 ülkeye ihracat

Recycle ürün alanında faaliyet gösteren bir diğer önemli şirket de Kale İplik. Kırklareli ve Tekirdağ’da yer alan üretim tesislerinde aylık 300 ton recycle elyaf ve 700 ton iplik üretimi gerçekleştiren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Elmas, recycle iplik üretim kapasitelerinin aylık bin ton olduğunu söyledi. Bu alanda teknik kullanım yeri olan koruma amaçlı giysilerin ipliklerinin üretimine başlayacakları bilgisini veren Elmas, “Teknik tekstile yönelik yeni bir yatırım planlıyoruz. Bu teknik tekstile dönül iplik üretimi olacak. Bu hem orijinal hem de recycle içerikli olacak” dedi. Elmas’ın verdiği bilgilere göre Kale İplik, 84 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu yılsonu itibari ile 32 milyon dolar gelir elde etmeyi planlayan şirkette ihracatın payı ise yüzde 60 civarında. Inditex ve HM gibi devlerle proje bazında çalışan Kale İplik, yılda yaklaşık 5 bin ton atığı dönüştürüyor. Kale’nin hedeflerinden biri atık dönüşüm kapasitesini yüzde 50 artırmak. Ar-Ge ve inovasyona da ağırlık verdiklerini belirten Fahrettin Elmas, kullanılmış kıyafetlerin iplik haline dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Oysho, Çin tedarikini Türkiye’ye kaydırdı

Gaziantep’te yer alan tesisinde aylık 600 ton kumaş imalatı kapasitesi ile faaliyet gösteren Linea Recycle, pamuk, polyester, viskon ve lyocell gibi recycle elyafl arı kullanarak global markalara kumaş olarak satıyor. Linea Recycle CEO’su Erkin Eren, toplam kapasitesinin yüzde 20’sini sürdürülebilir ürünlere ayırdıklarını belirterek, “2022 sonu itibarıyla 300 ton/ay ile toplam üretimimizin yarısını ve 2023 yılsonu itibarıyla da tamamını sürdürülebilir ürünlerden yapmayı planlıyoruz” dedi. Erkin Eren 15 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Sürdürülebilir ürün bazında yılsonu itibari ile bin ton satış yapmayı planladıklarını belirten Eren, ihracatın satışlar içindeki payının yüzde 30 seviyesinde olduğu bilgisini verdi. Linea Recycle hali hazırda Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Timberland, Northface, Vans, Ecoalf, Zara ve Oysho gibi dünya devlerine üretim yapıyor. Şu anda ürün geliştirmekte oldukları 2 büyük markaya daha önümüzdeki sezon üretim yapacaklarını anlatan Eren, yine salgın döneminde Inditeks Grup markalarından Oysho’nun Çin’den çok fazla ürün aldığını belirterek, “Salgın sürecinde oradan alamayınca alımlarını bize kaydırdı” dedi.