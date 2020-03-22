Geri kazanım katılım payı beyan dönemi uzatıldı

ANKARA(DÜNYA)-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltma önlemleri kapsamında, geri kazanım katılım payının beyan süresinde ve ödemelerinde ertelemeye gitti.



Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, 2020 yılı için 3’er aylık dönemler halinde verilmesi gereken beyannameler, 6 aylık dönemler halinde verilecek. Birinci dönem Ocak-Haziran, ikinci dönem Temmuz-Aralık aylarını kapsayacak. Beyannameler, 2021 yılından itibaren üç aylık dönemler halinde verilecek.



Şu ana kadar verilmiş Ocak-Şubat beyannamelerine göre tahakkuk etmiş ödemeler ise 31 Temmuz 2020’ye kadar yapılacak.