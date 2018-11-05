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GES’te 4 milyar euroluk yatırım süreci başlıyor

Global Enerji Derneği Başkanı Dilek, GES-YEKA kapsamında her biri 50 milyon euro olmak üzere 81 ilde yatırım sürecinin 2019 yılından itibaren başlayacağını ifade etti.

GES’te 4 milyar euroluk yatırım süreci başlıyor
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