GES’te 4 milyar euroluk yatırım süreci başlıyor
Global Enerji Derneği Başkanı Dilek, GES-YEKA kapsamında her biri 50 milyon euro olmak üzere 81 ilde yatırım sürecinin 2019 yılından itibaren başlayacağını ifade etti.
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