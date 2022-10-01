Getir, 150 ton mama toplayacak

Bestenigar KARA/ ISTANBUL

Her yıl 4 Ekim ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ çerçevesinde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile mama desteği sağlayan hızlı teslimat ‘decacorn’u Getir, bu yıl da ‘Patiye El Ver’ diyerek 150 ton mama toplamayı hedefliyor. Bir milyon kaba denk gelen mamalar, HAYTAP aracılığı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki sokak, orman ve barınakta yaşayan patili dostların beslenmesinde kullanılacak.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir’in kuruluşundan bu yana, sokak hayvanlarına mama desteği sağladığını ifade etti. Müşterilerinin, paydaşlarının ve proje ortaklarının desteğiyle 2015-2018 yılları arasında 40 ton, 2019’da 10 ton, 2020’de 50 ton ve 2021’de 150 ton mama topladıklarını belirten Tütek, “2015’ten bugüne 1 milyon 800 bin kaba denk gelen 270 tonluk mama topladık. Bu yıl da 1 milyon kaba denk gelen 150 tonluk mama toplayacağız. Toplamda bu rakamı 2 milyon 800 bin kaba; yani 420 tona çıkaracağız” diye konuştu. Toplanan tüm mamaların geçtiğimiz yıl köyler dahil 52 kente ulaştırıldığını belirten Tütek, bu rakamı bu yıl 67’ye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Unilever ürünleri iki kat mamaya dönüşecek Önceki yıllarda Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı’dan verilen siparişlerin mama desteğine dönüştüğü projeye, bu sene Getir’in yeni hizmetleri GetirAraç ve GetirBiTaksi de destek olacak. Bu kapsamda, Getir’in 15 milyonun üzerindeki kullanıcısı, 1-5 Ekim tarihleri arasında sadece ‘yardım maması’ ürününü alarak ya da siparişlerine ekleyerek projeye destek olabilecek. ‘Yardım Maması’, kullanıcıların adresleri yerine, yıl boyunca HAYTAP aracılığıyla sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere seçili şehirlere gönderilecek. Daha önceki dönemlerde Mars ve Nestle gibi şirketlerin de destekçisi olduğu projeye bu yıl Unilever Türkiye dahil oldu. İş birliği kapsamında, Getir uygulamasında yer alan Unilever markalı siparişler iki kap mamaya dönüşerek sokak hayvanlarına ulaştırılacak.

İyilikte de ‘decacorn’ olmayı hedefliyorlar

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Bu bir kamusal ihtiyaçtır ve bu konuda çok fazla destek sağlanıyor. Kendi DNA’mıza da uygun olduğundan biz bu alana destek vermek istedik” dedi. Projenin; farkındalığı öne çıkartması, süreklilik, sürdürülebilirlik ve iletişim açısından sokak hayvanlarına yönelik uygulanan diğer kampanyalardan ayrıştığını ifade eden Tütek, “Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalardan dolayı sokak hayvanlarını besleyenler dışarı çıkamadı. Biz bu dönemde de 23 ton mama bağışladık. Gündem ve ihtiyaç varsa biz oradayız” diye konuştu. Tütek, ayrıca, özellikle sokak hayvanlarına yönelik sürekli mama bulundurulmasını sağlayacak bir diğer projenin de önümüzden yıldan itibaren Getir uygulamasına ekleneceğini ifade etti.