Getir-BAE arasındaki kriz devam ediyor: Duruşma tarihi belli oldu!

Getir'in kurucu ortağı Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi devlet fonu Mubadala'nın hukuka aykırı şekilde Getir'in yönetimini ele geçirme girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Salur, "Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurulu, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı. Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurul’u, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı. Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam. — Nazım Salur (@NazimSalur) January 19, 2025

Ne olmuştu?

Getir, Haziran 2023'te, uluslararası faaliyetlerini kapatmak ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında Mubadala’dan 250 milyon dolar kaynak sağlamak için bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma kapsamında, Getir’in Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı operasyonları Mubadala'nın kontrolüne geçerken, diğer iştirakler kurucu ortakların yönetiminde kalacaktı.

Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi. İddialara göre Mubadala, anlaşma kapsamındaki bazı şirketlerin devrini gerçekleştirmedi ve hukuki yükümlülüklere uymadı. Bunun üzerine kurucu ortaklar hukuki yollara başvurdu. Salur, Mubadala’nın kurucu ortakların haklarına "çökmek" istediğini belirterek, sürecin hukuki boyuta taşındığını duyurdu.

Mubadala'dan yanıt

Mubadala ise Getir’in yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin, varılan yeni bir planı desteklediğini ve bunun genel kurul onayına sunulduğunu ifade etti. Ayrıca, hazırlanan bu planın Getir’e uzun vadeli istikrar sağlayacağı ve 18 bin Türk çalışanın istihdamını koruyacağını savundu.

24 Ocak'ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak duruşma, bu karmaşık sürecin geleceği açısından belirleyici olacak. Öte yandan, Türkiye ve İngiltere'deki hukuki süreçlerin de devam edeceği belirtiliyor.