Getir-BAE arasındaki krizde Mubadala'dan yeni açıklama!

Pandemide büyüyerek Avrupa ve ABD pazarına açılan Getir, talep azalınca uluslararası faaliyetlerini sonlandırdı. Bununla birlikte ikiye bölünme kararı alan şirket, Abu Dabi devlet fonu Mubadala'dan 250 milyon dolarlık bir kaynak aldı. Mubadala şirketin en büyük yatırımcısı olurken, bölünme sürecinde büyük bir kriz patlak verdi.

Duruşma 24 Ocak’ta

Getir'in kurucusu Nazım Salur, Mubadala'nın 'haklarına çökmeye' çalıştığını belirterek, şirketin ikiye bölünmesi konusunda anlaşmaya sadık kalınmadığını ifade etti ve hukuki süreç başlattı. Salur, 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmalarının olduğunu açıklayarak "Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Mubadala'dan yeni açıklama!

Blomberg HT'nin haberine göre, Salur'un iddialarının ardından Mubadala da sessizliği bozdu. Mubadala'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mubadala, 19 Ocak 2025'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Getir hissedarlarının şirket için bir yeniden yapılandırma planı lehine oy kullandığını ve onayladığını teyit etmekten mutluluk duymaktadır. Söz konusu yeniden yapılandırma planı daha önce Mubadala tarafından önerilmiş ve Getir Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile onaylanmıştı.

Bu planın onaylanması, Getir için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında onaylanan mevcut uzun vadeli strateji ve 2025 iş planı ve bütçesi doğrultusunda gerekli olan kritik finansmana ve kaynaklara erişim sağlıyor. Mubadala, onaylanan yeniden yapılandırma planını hayata geçirmek için Getir'in tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyor."

Ne olmuştu?

Salur, Mubadala'nın bölünme yerine alternatif bir planı devreye almak istediğini ve bunu Olağanüstü Genel Kurul’a sunacağını duyurmuştu. Salur, kararın kendilerine bırakılacak şirketlere "çökme"yi amaçladığını savunmuş, Mubadala’nın, anlaşmayı hukuksuzca yok saydığını iddia etmişti.

Mubadala da ilk açıklamasında, ortakların ikiye bölünme anlaşmasını yerine getiremeyeceklerini ortaya koymaları üzerine anlaşmanın yerine geçecek bir işlem kurgulandığı ifade ederek, işleme onay için genel kurulun toplanacağını ifade etmişti. Mubadala tarafından yapılan açıklamada, yeni mekanizmanın "Getir'e mali istikrar getireceği, uzun vadeli faaliyet planının uygulanmasını ve 18 bin Türk çalışanın istihdamının sürdürülmesini sağlayacağı" ifade edilmişti.

.