Getir Finans CEO'su Çağlayan'dan 70 milyon dolarlık yatırım açıklaması

Son dönemde kurucular ve sermaye sahipleri arasındaki anlaşmazlıkla gündeme gelen gündeme gelen Getir, yeni yatırımla büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde kurulan ve kısa sürede yurt dışına açılan hızlı teslimat şirketi yakın zamanda da Getir Finans'ı duyurmuştu.

BloombergHT'de konuşan Getir Finans'ın CEO’su ve Getir Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Çağlayan Getir’in ruhunu yansıtan bir finansman sistemi için yola çıktıklarını belirterek “Fibabank ile ilk servis bankacılığı lisansını aldık. Maliyetleri azalttığımız ve müşteriye yansıttığımız bir kurduk” dedi.

'70 milyon dolar yatırım aldık'

Çağlayan, “70 milyon dolar yatırım aldık ama amacımız yeni bir unicorn çıkarmak. Beş yıl içerisinde beş milyon kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Günlük bankacılık işlemlerini yaptığı bir uygulama haline dönmek istiyoruz ve Türkiye’den kuvvetli bir unicorn çıkarma hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

Temassız işlemler hakkında da bilgi veren Çağlayan, “Temassız işlem yapılması için hala fiziksel karta ihtiyaç var. Türkiye’deki iPhone’lar NFC’leri desteklemiyor, kapalı sistem çalışıyor. Bu dünyada da tartışılıyor, ne zaman açık sistem olursa o zaman durum değişir” dedi.

2 yılda 1 milyar dolar değerleme hedefi

Getir Finans hakkında detay veren Çağlayan, “Bireysel kredilere odaklanmış durumdayız ortalama 65 bin TL tutarında kredi anında kullanıyor. Çok yakında Getir’deki alışverişlerde de alışveriş kredisi sunmaya başlayacağız” diye ekledi.

2 yıl içerisinde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı beklediklerini de söyleyen Çağlayan, “Hızlı bir değerlenmenin bizim için çok bir anlamı yok. Emin adımlarla ilerlemek istiyoruz yatırımcı düzgün büyüyüp büyümediniz bakıyor, işin kârlı olup olmadığına bakıyor, birim maliyet gerçekten karlı mı ona bakıyor. Unicorn olma hedefimiz iki yıllık bir perspektif, iki yıl içerisinde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

Çağlayan ayrıca, “15 bin adetlik KOBİ ağımız var onlara da kredi vermek istiyoruz. 2026’dan itibaren KOBİ bankacılığı hizmeti sunmaya başlayacağız. Halka arzımızı Türkiye’de yapmayı planlıyoruz” diye ekledi.