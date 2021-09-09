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Getir, Moov için Rekabet'e başvurdu

Getir, Moov hisselerinin yüzde 75'ini Çelik Motor 'dan devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam eden Getir, bir süre önce ortaklık anlaşması imzaladığı Moov'un yüzde 75'ini satın alıyor. Satın alma işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurulu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Bildirim konusu işlem, Getir Perakende Lojistik A.Ş.'nin, Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %75'ini Çelik Motor Ticaret A.Ş'den devralması işleminin bildirilmesidir.