Getir'de hisse satışı mahkemeye taşınıyor: Haklarımıza çökmeye çalışıyorlar

Getir'in bazı kurucu ortakları, anlaşmaya sadık kalmadığı ve haklarının gasp edildiği gerekçesiyle şirketin en büyük yatırımcısı Abu Dabi devlet fonu Mubadala'yla hukuk savaşına hazırlanıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Getir'in kurucusu Nazım Salur başta olmak üzere ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında 250 milyon dolar kaynak sağlanması için Mubadala ile anlaşmaya vardı. Ancak geçen yıl Haziran ayında gerçekleşen anlaşmadan bu yana süreç tamamlanmadı.

'Mubadala ortakların haklarına "çökmek" istiyor'

Getir'in kurucularından Nazım Salur, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mubadala'nın anlaşmayı çiğnediğini ve ortakların haklarına "çökmek" istediğini söyledi. Salur, Mubadala'nın zorbalıkla hukuka aykırı şekilde darbe yaparak, kurucu ortakların hisselerine el koymak istediğini ifade etti.

Salur açıklamasında, "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız" ifadelerini kullandu.

Mubadala'dan 250 milyon dolarlık kaynak

Pandemi esnasında değerlemesi 10 milyar doların üzerine çıkan ve Avrupa ile ABD pazarına yayılan Getir, tüketici talebinin azalmasıyla birlikte mali zorluklar yaşamaya başladı. Şirket, geçen yıl Haziran ayında uluslararası faaliyetlerini kapatmaya karar verdi. Bununla birlikte ikiye bölünmesi karşılığında Mubadala'dan 250 milyon dolar kaynak aldı.

Mubadala, sağladığı kaynak karşılığında Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacaktı. Ayrıca Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect'in de olduğu diğer iştirakleri Nazım Salur ve Getir'in kurucularının büyük ortak olarak yer alacağı ikinci bir yapı altına taşınacaktı.

Ancak Mubadala'nın geciktirme taktikleri ile takvime bilinçli şekilde uymadığı, ikinci yapıda yer alması gereken yedi şirketten sadece ikisinin kuruculara ait yapıya transferini tamamladığı idda edildi. İddialara göre; Mubadala ayrıca, Getir Finans da dahil beş şirketi kurucuların yer aldığı yapıya devretmeyeceğini beyan etti. Getir Türkiye'nin kontrolünü ele geçirmek için genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Mubadala'dan iddialara cevap

Kurucu ortakların hukuki mücadele başlatmayı düşündükleri sorusu üzerine Mubadala tarafından yapılan yazılı açıklamada, Getir'in yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin Mubadala tarafından hazırlanan "alternatif işlem" planına destek verdiği ifade edildi.

Onay için genel kurul toplanacak

Açıklamada kurucu ortakların Haziran ayında varılan ikiye bölünme anlaşmasını "yerine getiremeyeceklerini ortaya koymaları" üzerine Mubadala'nın bu anlaşmanın yerine geçecek bir işlem kurguladığı ifade edilerek, bu işlemin onay için gelecek hafta toplanacak genel kurula sunulacağı ifade edildi.

Kaynak, Hollanda'daki ana şirketin yönetim kurulunun "usulsüz karar alarak" genel kurulu pazar günü toplantıya çağırdığını, bazı kurucu ortakların toplantının iptal edilmesi ve şirkete bağımsız bir temsilci atanması için iki gün önce Hollanda ticaret odasına başvuruda bulunduğunu söyledi. Kaynağın verdiği bilgiye göre başvuru hakkında karar yarın açıklanabilir.

Mubadala tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan yeni mekanizmanın "Getir'e mali istikrar getireceği, uzun vadeli faaliyet planının uygulanmasını ve 18,000 Türk çalışanın istihdamının sürdürülmesini sağlayacağı" ifade edildi.