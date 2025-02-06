Getir'de yönetim kurulu değişti: CEO Batuhan Gültakan geri döndü!

Getir'in büyük hissedarı Mubadala ile kurucu ortaklar arasında geçtiğimiz günlerde başlayan kriz devam ediyor. Geçen hafta yönetim kurulu CEO Batuhan Gültakan'ın işine son verirken, bugün yönetim kurulunun tamamen değiştiği ve Gültakan'ın göreve geri döndüğü öğrenildi.

Nazım Salur'un oğulları işine son verdi iddiası

Reuters'a konuşan Gültakan, Getir kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan yönetim kurulunun bir gerekçe göstermeden işine son verdiklerini açıklamıştı. Ancak alınan son bilgilere göre Getir Türkiye'nin yönetim kurulu tamamen değişti.

GetirFinans CEO'su Yiğit Çağlayan yeni yönetim kurulu üyesi oldu. Geçen hafta görevden alınan Gültakan ise CEO olarak eski görevine devam edecek.

Mubadala'dan yönetim kurulu değişikliği sonrası ilk açıklama

Mubadala'dan gelen açıklamada ise "Çoğunluk hissedarı olarak Mubadala, Getir'in 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi gerçekleştirmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaya kararlıdır. Bu yeni dönemde tüm paydaşlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

Geçmişte piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıkan ancak daha sonra tüketici talebindeki düşüşten olumsuz etkilenen Getir, geçen yıl ortaklar arasında aylar süren görüşmelerin ardından yeniden yapılanmaya giderek yurtdışı faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Getir'in kurucusu Nazım Salur başta olmak üzere kurucu ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında 250 milyon dolar kaynak sağlanması için Mubadala ile geçen yıl Haziran ayında anlaşmaya varmıştı.

Salur, şirket ile iştiraklerinin kurucular ile Mubadala arasında ikiye bölünmesini öngören anlaşmanın Mubadala tarafından ihlal edildiğini ve Mubadala'nın kurucular aleyhine "darbe" niteliği taşıyan başka bir yeniden yapılanma planı uygulamaya çalıştığını belirterek Mubadala aleyhine hukuki süreç başlatacağını söylemişti.