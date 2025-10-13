Getir’den yapay zeka ile yeni nesil alışveriş deneyimi

Kurulduğu 2015 yılında hayata geçirdiği “dakikalar içinde teslimat” modelini tüm dünyaya tanıtan Getir, alışveriş deneyimini yeniden tanımladı. Bu sene 10’uncu yaşını kutlayan Getir, Türkiye’nin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olarak, marketten yemek alışverişine, mobilite ve finansal hizmetlere kadar kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını tek bir uygulama üzerinden karşılamasını sağlıyor. Getir, bu geniş ekosistemi, yapay zekâ destekli operasyon altyapısıyla her kullanıcı için kişiselleştiriyor.

“Kurucusu olduğumuz model kent hayatının konfor standardı oldu. Tüketici davranışlarını kökten değiştirdik. 10’uncu yaşımızı kutlarken, operasyonumuzu sürekli kendini yenileyen bir teknoloji omurgasına dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz” diyen Getir CEO’su Batuhan Gültakan “İlk yola çıktığımızda hizmetimizi deneyen herkesi şaşkınlık içinde bırakan kolaylığı şimdi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Yapay zekâ temelli yeni özelliklerle alışverişi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

(Getir CEO’su Batuhan Gültakan)

Zaman satarken, yanında market ürünleri getiriyor

Teknoloji şirketi olarak doğan Getir, geliştirdiği harita tabanlı tedarik sistemiyle kullanıcılarına dakikalar içinde market ihtiyaçlarını ulaştırarak dünyada bir ilki başlattı. Getir’in bugün Türkiye’nin en değerli teknoloji markalarından olduğunun altını çizen Gültakan, “Biz kullanıcılarımıza ürün değil, aslında zaman satıyoruz. Bunu yaparken beraberinde ürün götürüyoruz çünkü diğer marketlerde de aynı ürün var. Ama zaman kazanmak isteyenler Getir’i kullanıyor. Kullanıcılarımıza alışverişte geçen zamanı kendilerine ve sevdiklerine ayırmaları için geri veriyoruz” dedi.

Kent hayatının vazgeçilmezi oldu

Bugüne kadar Türkiye’de 40 milyon kişinin üye olduğu Getir’in Türkiye’nin ilk süper uygulaması olduğunu belirten Gültakan şunları söyledi: “Getir ve GetirBüyük ile binlerce market ürününü dakikalar içinde teslim ederken, GetirYemek’te 80 binden fazla restoranı kullanıcılarla buluşturuyoruz.

GetirSu’da, haftanın 7 günü farklı su markalarını adreslere ulaştırıyoruz. GetirÇarşı ile petshoptan, çiçekçilere ondan fazla kategoride iş yapan esnafı uygulamaya taşıyoruz. GetirBitaksi ve GetirAraç kent içi mobiliteyi kolaylaştırıyoruz. GetirFinans’la da şeffaf, hızlı ve kolay bankacılık hizmetleri sunuyoruz. Bu yapımızla kent hayatının vazgeçilmezlerinden biri olduk.”

Pazaryerinde 87 binden fazla iş ortağı var

“Getir ve GetirBüyük ile küçük üreticiden dev markalara kadar geniş tedarikçi ağımıza yeni bir satış kanalı sunduk” açıklamasını yapan Gültakan, “225 ürün ve 33 tedarikçiyle başlayan yolculuğumuzda ürün sayısını 5.000 ile 22 katına, tedarikçi sayımızı ise 560 ile 17 katına çıkardık. GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu’da 87 binden fazla iş ortağımız var.” ifadelerini kullandı.

Sepeti kendi dolduruyor

“Kişiselleştirilmiş kampanyalar ve lokasyon bazlı teklifler gibi yapay zekâ çözümleriyle kullanıcı deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Getir ilk kurulduğunda ‘alışverişe en az zamanı ayırarak en kısa sürede ihtiyaçlar nasıl alınabilir?’, sorusuyla yola çıkmıştık. Yapay zekâ yatırımlarımızla bu soruya yeni yanıtlar veriyoruz” açıklamasını yapan Getir CEO’su Gültakan, “Alışverişe ayrılan süreyi kısaltmak için eklediğimiz yeni özelliklerden ilki ‘Hazır Sepet’. Kullanıcılarımızın kendi alışkanlıklarına göre onlara özel ürünlerden oluşan hazır sepetler öneriyoruz. Pilot uygulamalarımızda gördük ki kullanıcılarımızın yüzde 90’ı önerdiğimiz sepeti değiştirme ihtiyacı duymuyor.” dedi.

Alışveriş listesinin fotoğrafını çekmek yeterli

Getir’in Türkiye’de bir ilk olan yeni “Alışveriş Listem” özelliğiyle ise sepeti hızla doldurmak mümkün. Bir kâğıda yazılmış alışveriş listesinin fotoğrafını çekerek Getir ve GetirBüyük’teki “Alışveriş Listem” sekmesine yüklendiğinde, ürünler otomatik olarak sepete ekleniyor. Gültakan “Alışveriş deneyimine yeni bir kapı açan bu özelliği kullanıcılarımızla kısa bir süre önce buluşturduk.

Alışveriş Listem ile Getir’in ikinci 10 yılına girerken alışverişte yine ezberleri bozacağız. Türkiye’de bir ilk olarak bu yeni özellik listenizde ekmek, süt, zeytinyağı yazıyorsa, bu kategorilerde en çok tercih ettiğiniz ürünleri sepetinize ekliyor. İsterseniz o kategorideki tüm ürünleri listeleyerek farklı markalar ile değiştiriyorsunuz. Zaman kazandıran bu özellikle listesini telefonda tutanların işi daha da kolay, notu fotoğraflardan seçerek paylaşmak yeterli. Ya da Getir uygulamasında liste de yapabiliyorsunuz. Bebek bezi, gofret diye sıralayınca, tercih ettiğiniz ürünler direkt sepete ekleniyor” sözleriyle anlattı.

Yemek siparişinde bir ilk: Kalori Tahmini

GetirYemek için geliştirilen Türkiye’nin ilk kişiselleştirilmiş yemek öneri aracı olan “Ne Yesem” ile de kullanıcılar, restoranların en çok tercih edilen ürünlerini, yorumlar ve performans verileri özetiyle görerek yemek seçimlerini daha kolay ve bilinçli yapabiliyor. Getir, yine bir ilk olarak, yemek fotoğraflarından yapılan kalori tahminlerine de uygulamada yer vererek formunu korumak isteyen kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

10 yılda 1 milyar sipariş

Bugüne kadar 1 milyara yakın siparişte 3 milyar ürün teslim eden Getir’in uygulaması 130 milyon kez indirildi. Getir’de günlük ortalama trafik sayısı 1,2 milyona ulaşmış durumda. Market operasyonu için 65 şehirde 550 mağaza ile hizmet veren Getir, geniş ürün yelpazesinde meyve-sebzeden kişisel bakım ürünlerine, atıştırmalıklardan bebek ürünlerine, vegan ve glutensiz seçeneklerden lokal ürünlere kadar 5 binin üzerinden alternatif bulunuyor. Sahada kuryeler ve mağaza çalışanlarıyla dolaylı olarak 13 bin kişiye, genel merkezde ise 1.200 çalışana istihdam sağlayan Getir, merkez ofis çalışanların üçte birini yazılımcı, mühendis, veri analisti ve ürün geliştiricilerden oluşan teknoloji ekipleri oluşturuyor.

Yapay zekâ ile kişiye özel alışveriş

Kendi geliştirdiği yapay zekâ sistemleriyle operasyonunu uçtan uca veriye dayalı algoritmalarla yöneten Getir, yüz milyonlarca kurye yolculuğundan elde edilen verilerle geliştirdiği Tahmini Varış Süresi (TVS) sistemi; trafik yoğunluğu, aktif kurye sayısı, anlık sipariş hacmi ve hava durumu gibi değişkenleri saniyeler içinde analiz ederek siparişlerin zamanında ulaşmasını sağlıyor.

Akıllı perakende uygulamalarıyla sektöre öncülük ettiklerini vurgulayan Batuhan Gültakan, “Operasyonlarımızın merkezinde yapay zekâ çözümleri var. Lokasyon bazlı teklifler, kişiye özel kampanyalar ve bölgeye uygun depo stok yönetimiyle her kullanıcıya kendine özgü bir deneyim sunuyoruz. İstanbul’daki yağmurlu bir pazartesi ile İzmir’deki sıcak bir cuma akşamında yaşanan yolculuğun aynı uygulamada tamamen farklılaşabilmesi bunun en somut örneği. Alışverişe ayrılan süreyi kısaltmak için de yeni özellikler sunuyoruz.” dedi.