'Getiri eğrisinin ekonominin önüne geçmesine izin vermemek gerek'

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, getiri eğrisinin ekonominin önüne geçmesine izin vermemek gerektiğini söyledi.



Enflasyonda ivmeyi sürdürmek için kararlı adımlar atmak gerektiğinin altını çizen Lane, bununla birlikte süreç içinde sabırlı olmak ihtiyacının farkında olduklarını aktardı.



Faizler konusunda henüz dip seviyeye ulaşılmadığı kanaatini de belirten Lane, "Her ne kadar faizde dip seviyeye geldiğimizi düşünmesek de faizlerin halihazırda düşük olduğu ortamda parasal teşvikler için alan da sınırlı" yorumu yaptı.