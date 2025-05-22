Gevşeme nasıl olacak? TCMB Başkan Yardımcısı Akçay iki opsiyon açıkladı

Yılın ikinci enflasyon raporuunu açıklayan Merkez Bankası, 2025 sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 ile sabit bıraktı.

Sıkılaşma ve makroihtiyati tedbirlere ilişkin önemli mesajların verildiği sunum sonrası, TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ekonomistlerin sorularını cevapladı.

"Veri odaklı gideceğiz"

Faiz koridorunda sıkılaşmanın sonuna gelinip gelinmediğine ilişkin soruya iki opsiyonları olduğunu belirterek cevap veren Akçay, şöyle konuştu:

-Gevşeme konusunda opsiyonlarımız var, veri odaklı gideceğiz. Çok çabuk, çok yavaş, çok hızlı demek şu an mümkün değil, veri odaklı gideceğiz.

-Makroihtiyati tedbirler bizim kredi limitleri devredeyken artı faizler yukarıya gelmişken sıkılaşma elbette yukarıya geliyor. Ancak sıkılaşmanın nerede olduğunu ölçmek çok kolay değil.

"İki tane opsiyonunuz olabilir"

-İki tane opsiyonunuz olabilir; bir tanesi faizleri aşağı indirirken bu limitlerle fazla oynamamak, ikincisi faizleri yukarda tutarken bu limitleri biraz gevşetmek. Sürekli bir krediye erişim şikayeti olduğu için, kredi tarafında biraz daha seçiçi davranarak selektif kredi yoluyla genişleterek, faizi yukarıda tutmak gibi opsiyonlarımız var.