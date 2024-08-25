Geyikli-Bozcaada feribot ücreti 1590 TL'ye çıktı, Kabatepe-Gökçeada için fiyat 895 TL

Çanakkale Boğaz hattı ve Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ'ın bilet fiyatındaki artış tepkiye yol açtı.

Geştaş'ın internet sitesine bakıldığında Bozcaada Geyikli arasında sefer yapan hattın ücretinin 1590 lira olduğu görülürken online satış 3 bin 50 TL. Bozcaada-Geyikli arası yaklaşık yarım 30-45 dakika arası sürüyor.

Kabatepe-Gökçeada feribotu ne kadar?

Gestaş'ın yazın en sık sefer yaptığı bir başka hat ise Kabatepe-Gökçeada. Gökçeada otomobil bileti ise 895 lira olurken, online fiyatı 1830 liraya kadar çıkıyor. Gökçeada Kabatepe arası yolculuk ise 1 saat 15 dakika sürüyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Geyikli'den Bozcaad'ya geçişin fiyatını 550 liradan 1590 liraya çıkaran GESTAŞ'a tepki gösterdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Geyikli'den Bozcaada’ya geçişin fiyatını 550 liradan 1590 liraya çıkaran GESTAŞ'a tepki gösterdi.

Işık sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada oto geçişini 550 TL'den 1.590 TL yapmış. Online bilet: 3.050 TL. Yanlış anlamayın Portekiz'e erken rezervasyon 2 bin TL'ye uçak bileti var. Böbrekleri kargoyla mı yollayalım yoksa gelip elden mi alırsınız GESTAŞ havayolları!" ifadelerini kullandı.