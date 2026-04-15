Gezginlerin odağı değişti, talep patladı: Seyahat ve turizmde zirve yılı

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve Chase Travel'ın yeni verilerine göre, seyahat ve turizm sektörü 2025 yılında dünyanın en hızlı büyüyen sektörü oldu. Sektördeki büyüme küresel ekonomik büyümeyi de önemli ölçüde geride bıraktı.

WTTC'nin son ekonomik etki araştırmasına göre, seyahat ve turizm sektörünün küresel GSYİH'ye katkısı 2025 yılında rekor kırarak 11,6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam küresel ekonominin yüzde 9,8'ine denk gelirken, sektördeki yüzde 4,1'lik büyüme, küresel ekonomideki yüzde 2,8'lik büyümeyi de aştı.

Tarihinin en iyi büyümesini kaydeden seyahat ve turizm sektörü, 2025 yılında dünya genelinde 366 milyon iş fırsatı oluştururken, en önemli istihdam ve geçim kaynaklarından biri oldu.

Bu olağanüstü performans, seyahat ve turizmin sadece toparlanmanın itici gücü değil, aynı zamanda küresel ekonominin geleceğini şekillendiren öncü bir güç olduğuna işaret ederken veriler bölgesel performansta belirgin bir farklılaşmayı da ortaya koydu.

Asya-Pasifik küresel büyümeye öncülük etti

Sektörde Asya-Pasifik küresel olarak en hızlı büyüyen bölge olarak öne çıkarken, Kuzey Amerika diğer büyük pazarların gerisinde kaldı.

Asya-Pasifik bölgesi artan uluslararası talep ve güçlü bölgesel bağlantılar sayesinde 2025 yılında seyahat ve turizm GSYİH'sinde en güçlü genişlemeyi kaydederek yüzde 8,1'lik bir büyüme gösterd ve bölge 3,29 trilyon dolara ulaştı.

Buna karşılık, Kuzey Amerika'da büyüme oranı sadece yüzde 1,0 ile önemli ölçüde yavaşladı. Uluslararası ziyaretçi sayısındaki toparlanma düşüşe işaret ederken bölgede seyahat ve turizm GSYİH'si 3,05 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkelere turizmi stratejik öncelik haline getirme çağrısı

Sektör liderleri hükümetlere turizmi stratejik öncelik haline getirme çağrısı yaparken WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara, sektörün 2025'te 11,6 trilyon dolarlık katkıyla tarihinin en güçlü yılını yaşadığını ve uluslararası seyahatin pandemi öncesi seviyeleri aşarak günlük 4,2 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Chase Travel CEO'su Jason Wynn ise seyahat talebinin yeniden hızlandığını, gezginlerin daha bilinçli planlama yaparak deneyim odaklı seyahatlere yöneldiğini belirtti. Ancak toparlanmanın bölgeler arasında eşit olmadığını, fiyatlar ve kapasite kısıtlarının seyahat tercihlerini etkilediğini vurguladı.

Sektör temsilcileri, küresel toparlanmanın hızlanması için hükümetlerin yatırım, bağlantı ve erişimi artıran politikalar uygulaması gerektiğini ifade etti.