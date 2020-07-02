Gıda bankacılığı pandemide hız kesmedi

02 Temmuz 2020

Dezavantajlı kesimlere sistemli olarak gıda ve temel ihtiyaç yardımında bulunmak amacıyla kurulan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), gıda bankacılığı ağını pandemi sürecinde genişletmeye devam etti. Bir yılı aşkın süredir sürdürülen Avrupa Birliği Sivil Toplum Sektörü 2. Dönem Hibe Programı’nın da desteğiyle çalışmalarında hız kesmeyen TİDER, pandemi sürecinde “Gıda Bankası” sayısını 29 ilde 41’e çıkarttı.

Gıda bankacılığı yapabilecek belediyelere ve STK’lara yapılan ziyaretlere ara vermeyen TİDER yetkilileri deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Gıda bankacılığı alanında 2010 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla, bugüne kadar edindikleri tecrübe ve birikimleri, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlara da aktardıklarını belirten TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, AB hibe programı kapsamında İstanbul’dan Van’a kadar olan onlarca ilde gıda bankalarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde Adana Çukurova Belediyesi, Adapazarı Sakarya Belediyesi ve Sakarya Kızılay’ı, Mardin Ömerli Belediyesi ve Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliği ile yeni gıda bankalarının açılışları yaptıklarını belirten Hande Tibuk, “Ayrıca, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Isparta Belediyesi, Kastamonu Gıda Bankası ve Yoksullara Hizmet Derneğiyle Karşıyaka Belediyesi İktisadi İşletmesi Kent A.Ş. Gıda Bankaları da TİDER ağına dâhil edildi. 29 ildeki gıda bankası sayımızı 41’e çıkarttık” dedi.

Destek Market pandemide hizmete devam etti

Türkiye’de Mart ayının ikinci haftası itibariyle etkili olmaya başlayan pandemi sürecinde, TİDER Destek Market Maltepe Şubesi’nin kesintisiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Hande Tibuk şöyle devam etti;

“Bu süreçte yaklaşık bin 300 aile destek marketten düzenli olarak ihtiyaçlarını karşıladı. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza TİDER Destek Market ve Maltepe Kaymakamlığı personeli aracılığıyla her gün 2 öğün yemek elden teslim edildi. Süreçte ortaya çıkan ihtiyaçlara göre Mayıs başı itibariyle gıda kolisi dağıtımlarına başlandı.

Bağışçıların desteğiyle 160 bin aileye ulaşıldı

Çok değerli destekçilerimizin bu dönemde bağışladıkları ürünler, dezavantajlı ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmemizi sağlıyor. Düzenli bağışçılardan aldığımız ürünlerle aylık ortalama 16 bin ihtiyaç sahibine 6 kilo ürün bağışı yapıyorduk. 16 Mart’tan bu yana yerel ve global pek çok markadan hem ürün hem de nakit bağış desteği alarak Türkiye genelinde 160 binden fazla aileye destek malzemeleri ulaştırdık. Yerel yönetimler ve gıda bankalarıyla aralıksız iş birliği halindeyiz. Bize destek olan markalara, yerel yönetimlerimize ve salgına rağmen büyük bir özveriyle çalışarak yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim.”