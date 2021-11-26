Gıda etiketleri daha bilgilendirici olacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinin daha bilgilendirici, kolay okunur ve yanıltıcı unsurlar içermeyen hale getirilmesine yönelik taslak düzenleme hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” değişiklik taslağının görüşe açıldığı bildirildi. Hazırlanan taslak yönetmeliğin ana amacının etiketlerin daha kolay okunması, yanıltıcı olmaması ve gıda okuryazarlığını desteklemesi yönünde olduğu belirtildi. Bir ay boyunca taslağa ilişkin görüşler alınacak ve ardından kurulacak alt komisyon önerileri inceleyecek. Daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak değişikliklerle yönetmelik son halini alacak. Taslakta, mevcut gıda paketlerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uyum sağlaması öngörüldü.

Neler değişecek?

Taslakta, paketler üzerinde yer alacak marka, ürün adı vb. her türlü yazı ve görselin yüzeye göre ne oranda olacağına yönelik formüllere yer verildi. Taslağa göre, etikette yanıltıcı ifadeler, yanıltıcı isimler, yanıltıcı görseller kullanılamayacak. Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak. Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.

Ayrıca, birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak. Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak.

İçerikle ilgili doğru bilgi verilecek

Yönetmelik taslağına göre Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu “…. Aromalı” ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzeti”, ….keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak. Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.