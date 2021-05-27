Gıda fiyatları ve açlık sınırı yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mayıs ayı sonuçlarını yayınladı.

TÜRK-İŞ araştırmasnın sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.830,17 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9.218,79 TL'ye yükselirken, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.435,22 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 392 TL ve yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) 1.277 TL artış gösterdi. Yılın sadece ilk beş ayı sonunda, aile bütçesine gelen ek yük ise 783 TL oldu.

Gıda enflasyonu yüzde 2,28 yükseldi

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2021 Mayıs ayı şöyle gerçekleşti:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,28 oranında artış gösterdi.

• Yılın ilk beş ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 9,28 oranında oldu.

• Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 16,07’dir.

• Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 18,07 olarak hesaplandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış birçok ürüne yansıyacak

Araştırmada, akaryakıt fiyatlarında bu ay gerçekleşen artışın önümüzdeki aylarda başta gıda maddeleri olmak üzere birçok temel mal ve hizmet ürünlerine yansımasının beklendiği belirtildi.

Çalışanların geçim şartlarının fiyat artışları nedeniyle daha da bozulduğu vurgulanırken, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaşanabilecek yaygın işsizliğin ekonomik ve sosyal hayata yansımasının olumsuz olacağı ifade edildi.

Diğer yandan koroanvirüsle mücadele çerçevesinde ücretli çalışanlara yönelik destek ödemelerin yetersizliği, yükselen enflasyon ve özellikle gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle daha da belirgin hale geldiği belirtildi.