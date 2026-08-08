Gıda fiyatlarında yeni dönem: Hükümet haftalık takibe geçiyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, özellikle gıda fiyatları konusunda daha aktif bir politika izleneceğinin sinyalini verdi.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın güncellenmesi için çalışmaların başladığını açıklarken, yeni OVP'nin eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Orta Vadeli Program eylülün ilk haftasında açıklanacak

Ekonomi yönetiminin yeni dönem yol haritasına ilişkin bilgi veren Yılmaz, OVP'nin güncellenmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Yılmaz, temel önceliğin fiyat istikrarı olduğunu vurgularken, büyüme, istihdam ve yatırımların geliştirilmesinin de ekonomi politikalarının merkezinde kalacağını ifade etti.

Son dönemde yaşanan savaşın küresel ekonomi üzerinde etkiler oluşturduğunu ve Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini de olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, yeni dönemde bazı alanlarda daha hızlı adımlar atılacağını söyledi.

Enflasyonla mücadelede “daha hızlı adım” mesajı

Yılmaz, fiyat istikrarı konusundaki kararlı tutumun devam edeceğini vurguladı. Bununla birlikte bölgesel ve küresel ekonomik koşullar dikkate alınarak belirli alanlarda daha aktif politikaların uygulanacağını belirten Yılmaz, ekonomi yönetiminin yeni dönemde daha hızlı hareket etme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Gıda Komitesi ağustos ayında toplanacak

Yılmaz'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri gıda fiyatlarına yönelik hazırlıklar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın başkanlığında çalışan Gıda Komitesi'nin ağustos ayı içerisinde toplanacağını açıklayan Yılmaz, gıda konusunda çok daha aktif bir tutum içinde olacaklarını söyledi.

Komitenin gündeminde gıda piyasasındaki gelişmeler ve vatandaşın fiyat hareketlerinden daha az etkilenmesini sağlayacak yeni mekanizmalar bulunacak.

Gıda fiyatları haftalık takip edilecek

Yeni dönemde gıda piyasasının daha yakından izlenmesi planlanıyor. Yılmaz'ın açıklamasına göre, gıdadaki gelişmeler ile arz ve talep koşulları haftalık olarak takip edilecek.

Böylece piyasada fiyatları etkileyebilecek gelişmelerin daha erken tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin daha hızlı alınması hedefleniyor.

“Erken uyarı sistemi” devreye alınacak

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli başlık ise erken uyarı sistemi olacak. Yılmaz, sistemin çalıştırılacağını ve ticaret politikalarıyla birlikte yeni mekanizmaların değerlendirileceğini belirtti. Amaç, gıda piyasasında ortaya çıkabilecek gelişmelerin vatandaş üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve arz-talep dengesindeki değişimlere daha hızlı müdahale edebilmek.