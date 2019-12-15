Gıda ihracatçılarından hava kargoda indirim talebi

15 Aralık 2019

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nin taze meyve sebze ağırlıklı olmak üzere tüm gıda ürünleri ihracatında önemli bir üretim ve cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 4,5 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatı yaptıklarına işaret eden Celep, şu ifadeleri kullandı:

"Dikili'de Türkiye'nin en büyük Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması kararı alındı. Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşmak hayal değil. Bu hedefe ulaşmak için hava kargo ile Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine ihracatta ihracatçılarımıza özel tarife istiyoruz."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Agrobay AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk de domates ihracatında Rusya'ya alternatif pazarlar için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Şentürk, bu çerçevede hedef pazarlarını Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya olarak belirlediklerini ancak özellikle birim fiyatı düşük taze meyve ve sebzeler için hava kargo maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle şu an ihracatın mümkün olmadığını kaydetti.

54 ülkeye hava kargoyla ihracat yapıldı

Türkiye, yılın 11 aylık döneminde hava kargoyla 54 ülkeye 20 milyon dolarlık ihracat yaptı. İhracatta ilk sırayı 4,3 milyon dolarla Hong Kong aldı. İkinci sırada 2,5 milyon dolarla Norveç yer aldı. Singapur'a 1,6 milyon dolarlık, Çin'e ise 1,3 milyon dolarlık ürün gönderildi.