Gıda israfını engellemek isteyenlerin ilk tercihi cam ambalaj

Avrupa genelinde güvenli bir şekilde geri dönüştürülebilen cam ürünleri sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) tarafından 13 Avrupa ülkesinde 4 binden fazla tüketicinin katılımıyla, Friends of Glass tüketici platformu için yaptırılan bağımsız bir araştırma anketi, camın her 10 kişiden 8'i için sürdürülebilir malzeme olduğunu ortaya koydu.

Son üç yılda katılımcılar arasında cam kullanım oranı yüzde 8 artarken, metal ve plastik tercihinde yüzde 24 ile 41 arasında bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Öte yandan anketi yanıtlayan 10 kişiden 8'i cam ambalajlarını "her zaman" veya "sık sık" geri dönüştürdüklerini belirtirken, yüzde 82'si nasıl geri dönüştürüleceğini iyi bildiğini aktarıyor.

“Cam insanları ve gezegeni koruyan en iyi malzeme”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Sağlığa ve doğaya zarar vermeyen malzeme tercihi alışveriş yapanların gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun araştırmasından edindiğimiz sonuçlara göre, her 10 tüketiciden 6'sı gıda israfını azaltmayı, geri dönüşümü ve fiziksel ve zihinsel sağlığı korumayı günlük yaşamlarında en önemli üç sürdürülebilirlik unsuru olarak görüyor. Ankete katılan tüketicilerin üçte birinden fazlası, cam ambalajı sağlığı daha iyi koruduğu ve ürünleri daha uzun süre güvenli tuttuğu için tercih ettiğini belirtiyor. Her 10 Avrupalıdan 7'si geri dönüştürülmüş camın, yiyecek ve içecekleri korumaya devam edeceğine inanıyor. Bu nedenle cam, tüketiciler tarafından insanları ve gezegeni koruyan en iyi malzeme olarak görülüyor. Camın raftaki dayanıklı nitelikleri, insanların en sevdikleri ürünleri daha uzun süre koruyarak gıda atıklarını da azaltmalarına olanak tanıyor” şeklinde konuştu.

Tüketiciler, markaların kimliklerini belirtmelerini istiyor

Sürdürülebilir ambalaj kullanımı konusunda şirketlere ahlaki bir yükümlülük düştüğü konusunda katılımcıların 5’te 4 oranında hemfikir olduğunu söyleyen Abdullah Gayret, şu ifadeleri kullandı: “Tüketiciler, markaların sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemelerini veya kimlik bilgilerini ambalajlarında açıkça belirtmelerini istiyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu tarafından yapılan bu araştırmaya katılanların yüzde 65'i bir ürünün cam ambalajda olması halinde kalitesini daha güvenilir bulduklarını belirtiyor. Bu bulgular tüketicilerin cam ambalajı sağlıklı, geniş çapta geri dönüştürülen bir günlük ambalaj malzemesi olarak giderek daha fazla benimsediklerini kanıtlıyor. Çevreyi değerli bir hazine olarak gören ve insanlığının ve tüm canlıların yararını gözeterek en iyi şekilde korunması gerektiğine inanan bir şirket olarak, tüketicilerin bu farkındalığından ve camın bizi geleceğe taşıyacak ambalaj malzemesi olarak kabul görmesinden çok memnunuz.”

Endüstriyel üretim ve verimlilik için geri dönüşüm bir ihtiyaç

Türkiye’de cam ambalajlarının geri dönüşümü konusunda yeteri kadar çalışma yapılmadığına dikkat çeken Gayret, endüstriyel üretim ve verimlilik açısından geri dönüşümün büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. GCA’nın çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak ve geri kazanmak gibi aksiyonları ilke edindiğini hatırlatan Gayret, “Bu kapsamdan hareketle, cam, plastik ve metal içecek ambalajlarının depozito iade makineleri ile yüzde 100 geri dönüşümünü sağlamak amacıyla GCA, BİRCAM Vakfı ve Park Cam iş birliği kapsamında EKOMAT Projesi’ni hayata geçirdik. Yalova’da başlattığımız bu pilot projeden elde edilecek verilerin ileride kurulacak sistemlere ışık tutacak olması, sürdürülebilirlik bakımından büyük önem taşıyor. Farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız bu proje sadece sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahip. GCA olarak hem çevresel kirliliği engellemek hem de geri dönüşüme katkıda bulunmak konusunda üzerimize düşenleri tamamen yerine getiriyoruz” diye konuştu.