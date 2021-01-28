Gıda Komitesi 'fahiş fiyatlar' için toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi), bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde son dönemdeki fiyat gelişmelerini görüşmek amacıyla toplandı.

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıya, Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer alacağı toplantıda, son dönemdeki fiyat gelişmeleri değerlendiliyor.