Gıda Komitesi'nde üretici-perakende fiyat farkı ele alındı

ANKARA (DÜNYA)

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda komite üyeleri, önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirildi. Ayrıca gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alındı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, ülkemizde temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizilmiştir. Önümüzdeki dönemde de gereken tedbirlerin ilgili kurumlara güçlü bir koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulanmıştır. Tarımda ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırılmıştır.”

Açıklamaya göre, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla toplamdı.