Gıda perakendecilerinin 2025 ajandası: Enflasyon, kayıt dışıyla mücadele, verimlilik ve yatırım

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 2024'e dair açıklamalarda bulundu ve yeni yıl öngörülerini paylaştı. Bu yıl sektörel büyümenin yüzde 75 civarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Özpamukçu, organize gıda perakendesinde 465 bini aşkın istihdam sağlandığını, 2024'te yüzde 8 istihdam artışı beklediklerini kaydetti.

Gıda perakende sektöründe 2025 gündeminde enflasyon, kayıt dışıyla mücadele, verimlilik, planlı-denetimli üretim, mağaza ve teknoloji yatırımlarının ön plana çıkacağına dair öngörülerini paylaşan Özpamukçu, sektörde en büyük payın 190 bin mağazayla geleneksel kanalda olduğu belirtti.

Tüketicinin ilk kriteri: Fiyat avantajı

Gelişmiş ülkelerde organize perakendenin payının yüzde 90'ın, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 70'in üzerinde olduğunu anlatan Özpamukçu, AA'ya yaptığı açıklamada, "Günümüzde perakende sektöründe en büyük pay 190 bin mağazayla geleneksel kanalda. Geleneksel kanala manav, kasap, balıkçı kategorileri de eklendiğinde sayı 235 bine çıkıyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki, organize perakende sektörü doygunluk noktasından çok uzakta. Türkiye'de organize perakende sektörünün gelişmesi ve büyümesi için önemli bir potansiyel var" dedi.

Ulusal zincir ve discount marketlerin farklı alternatif konseptleriyle tüketiciye daha fazla seçim özgürlüğü ve yoğun rekabet faydası sağladığına değinen Özpamukçu, "Yoğun rekabetin sonucu olarak, tüketici tercihlerinde öne geçmek için sürekli bir verimlilik çalışması, fiyat avantajı sağlama yönünde geliştirmeler ve yeni ürün-hizmet sunumları, hem tüketiciye ürünlere daha ucuza ulaşma imkanı sağlıyor hem de enflasyonu düşürücü önemli bir rol oynuyor." dedi.

Sektörün 2025 ajandası

Özpamukçu, 2025'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Gıda perakendecileri halihazırda yüzde 2-3 kar marjıyla çalışıyor. Yoğun rekabet gereği bu karlardan bile vazgeçilebiliyor. Dolayısıyla enflasyonu geriye çekme çabası içinde büyümemiz de enflasyon seviyelerinde seyredecektir. Bunun yanında, daha çok tüketiciye ulaşmak, ihtiyaçları daha hızlı karşılayabilmek adına mağaza ve teknoloji yatırımları sürecek. Enflasyonla ve kayıt dışıyla mücadele, verimlilik ve planlı-denetimli üretim, 2025'te de temel konularımız olmaya devam edecek. Organize perakende, enflasyonla mücadelede her zaman olumlu bir rol oynamıştır. Merkezi yönetim yapıları ve ulaştıkları ölçek sayesinde tüketiciye kaliteli ürünleri en uygun fiyatla sunabilme becerisi, gerektiğinde maliyet artışlarını frenleyebilme yeteneğiyle enflasyonun kontrol altına alınmasında rolümüz çok önemli. Ancak bu mücadelede tüm paydaşların, tedarik zincirinde yer alanlar, ayrıca operasyonlarımızda önemli rolleri olan tüm paydaşlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor."