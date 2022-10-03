Gıda sektöründe 106 bin 821 şirket riskli kategoride

ANKARA(DÜNYA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gıda sektörüne yönelik olarak risk analizi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu kapsamda gıda sektöründeki imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında şirketlerin 2021 verileri üzerinden inceleme yapıldı.

Risk Analizi Genel Müdürlüğü, geliştirilen sektör analitiğine göre, imalat sektöründe 56 bin 888; toptancılık sektöründe 94 bin 498; perakende sektöründe 221 bin 206 mükellef olmak üzere toplam 372 bin 592 mükellef analize tabi tutuldu.

Bakanlık açıklamasında 106 bin 821 şirketin vergisel yükümlülüklerini yerine getirme açısından çeşitli düzeylerde riskli görüldüğü belirtilerek, “Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanacaktır” denildi.