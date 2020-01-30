Gıda tüketiminde bilgi kirliliği ortadan kalkacak

30 Ocak 2020

Canan SAKARYA

ANKARA-Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanlara cezaları artıran, gıda tüketiminde bilgi kirliliğini ortadan kaldırmaya dönük düzenlemeleri içeren yasa değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldi. Yasa teklifinin Şubat ayının ilk günlerinde Meclise sunulması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mecliste bir grup gazeteciyle sohbet ederek, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yeni yaptırımlar getiren yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilgili bakanlıklar ve diğer tüm kamu kuruluşlarıyla beraber konuyu bir kez daha ele aldıklarını cezaların artırılması konusunda tüm kesimlerin fikir birliği içinde olduğunu anlatan Pakdemirli, şu bilgiyi verdi:

"Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla alakalı cezaların mutlaka artırılması gerekiyor, çünkü taklit ve tağşiş yapanlar bu işten ciddi bir kazanç elde edebiliyorlar. 18 aydır maksimum 22 bin 500 lira olan cezaları uyguluyoruz. Buna rağmen ticaretten daha fazla kazanç sağlayan taklit ve tağşişçiler bu cezayı ödeyip akabinde tekrar bunu yapabiliyorlar. Bakanlığımız daha ürkek bir şekilde ifşaları yapıyordu arkadaşlara ‘acımayın’ talimatı verdim. İfşalar bence çok çok önemli bir tedbir. Cezalar yeterince caydırıcı olmayabiliyor. Hem bu tedbirlerin daha sertleştirilmesi hem de bu caydırıcılıkların artırılması ve icabında meslekten men ve hatta hapis gibi cezaların hepsi bu yasa çalışmasında konuşuluyor. Ama en nihayetinde nihai karar tabii ki Yüce Meclis’in.”

Gıdada bilgi kirliliği sona erecek

Gıdada bilgi kirliliğini önlemeye dönük düzenlemenin de aynı yasayla yapılacağını anlatan Bakan Pakdemirli, medyaya çıkarak konuşanların bir bölümünün de rant elde etme derdinde olduğunu belirtti. Pakdemirli, bu alandaki düzenlemeye ilişkin olarak şunları söyledi:

“Birçok kişi çıkıyor televizyonlara veya dijital iletişim kaynaklarına, ‘bunu yiyin bunu yemeyin, bunu tüketin bunu az tüketin, bunu çok tüketin bu kansere iyi gelir’ gibi açıklamalarda bulunuyor. Zaman zaman da ısmarlama haberler görebiliyoruz. Geçen hafta Döner Üreticiler Derneğinin bir açıklaması oldu. Dediler ki ‘Çamaşır suyuyla dönerler yıkanıyor.’ Gıda Kontrol Genel Müdürümüz hemen aradı, ‘Bize nerede bu iş yapılıyorsa söyleyin, biz oraya bir baskın düzenleyelim’ dedi. ‘Hayır böyle bir örnek gösteremeyiz’ dediler. Bu konularla ilgili olarak biz şöyle bir yasa düşündük. Kim ne söylüyorsa söylediği şeyin bilimsel değeri var mı yok mu bu bir komisyon tarafından araştırılacak. Bu komisyonda bilim adamları, akademisyenler, konunun uzmanları yer alacak. Bunlar ‘Siz domates çok yiyin kansere iyi gelir dediniz ama bunu hangi bilimsel gerçekliklere hangi bilimsel araştırmaya dayanarak söylüyorsunuz’ diye soracak. Bize zamanında ‘yumurta yemeyin kolesterol yapar’ dediler, senelerce yumurta yemedik, halbuki kolesterol yapmıyormuş. Bu bilgi kirliliğinden kurtulacağız, Gıda taklit ve tağşiş yasasıyla beraber bu bilgi kirliliği de birlikte yasalaşacak.”

"1 milyondan fazla denetim yapıyoruz"

Bakanlık olarak 7 bin denetçi ile 500 bin noktada her yıl 1 milyondan fazla denetim yatıklarını belirten Bakan Pakdemirli, Alo 174 Gıda Hattının da vatandaşın şikayetlerine kısa sürede yanıt verdiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Eğer vatandaşlarımız herhangi bir üründe yanlış bir üretim olduğunu biliyorsa mutlaka Alo 174’e ihbarda bulunsun biz gereğini yaparız. Vatandaşın şöyle de bir lüksü de var. Aldığı ürünün tadını beğenmeyip bir tağşiş, bir sıkıntı olduğunu hissediyorsa vatandaştan ürünü hemen alıyoruz, iki üç gün içinde analizlerini bitiriyoruz SMS ile ürünün bozuk olup olmadığını tağşiş yada taklit olup olmadığını kendisine bildiriyoruz. Vatandaşımızın kafasında soru işareti olduğunda en başka kapısını çalacağı yer Tarım Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattı olmalı” dedi.