Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünya tahıl sektörünün en önemli buluşması, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı, bölgedeki ilk etkinliğini “1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi” başlığı altında dün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Etkinliğe Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın ve IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert, kongrenin ev sahibi IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan konuşmacı olarak katıldı. Son 8 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla 1896 yılında ABD’de kurulan, ABD’de 10 bölgede, dünyada ise 4 kıtada direktörlüğü bulunan IAOM’un Avrasya Bölge Başkanlığı’nı 3 yıldır üstleniyor.

Tahıl endeksi rekor kırdı

Tahıl üretimi ve değirmencilik sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilecek konferansın açılışında konuşan IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, hedefl erinin Avrasya Direktörlüğü’nün kapsadığı 32 ülkelik bölgede gıda ve tarım konusuna destek olduğunu belirtti. Dünya buğday üretimine de dikkat çeken Ulusoy, “FAO tahıl endeksi Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında mart ayında 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoğu 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stoğun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Hindistan’ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile üretiminin düşmesi ve 14 Mayıs günü ihracatı durdurması, dünya buğday dengesini USDA’nın 12 Mayıs raporundan sonra daha da sıkılaştırmış durumda. Hindistan’da yaşananlar, iklim değişikliğinin gelecekte değil, günümüzde hayatımızı nasıl etkileyebileceğine tam bir örnek” dedi.

Otoriteler açlık krizi konusunda uyarıyor

Dünya genelindeki su kaynaklarının yüzde 69’unun tarım için kullanıldığını bu yüzden tarımda ileri teknolojilerinin kullanımının kaynakları doğru tüketmek adına hayati önem taşıdığına aktaran Ulusoy, “Buğdayın, gıdanın fiyatları yükselmeye devam ediyor. BM, WFP, WTO, IMF, aklınıza gelecek tüm kurumlar, dünyanın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğuna hem fikir” açıklamalarında bulundu.

Kongrede konuşan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise tarım ve ticaret politikaların yeniden gözden geçirildiğini, Türkiye’de arz güvenliği sıkıntısının olmadığını belirtirek, “Bazı ülkelerde kuraklığın fazla olması, bazı ülkelerde üretimin fazla olması bir miktar stokların devrinde sıkıntı olsa da bu dönemlerin sona ereceğini düşünüyorum” dedi. IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert da eşit fırsata inandıkları için dünyanın dört bir yanında tarım eğitimleri verdiklerini söyledi.

"G20 içinde en hızlı büyüyen ülkeyiz"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya "Birçok ülkeye kıyasla son çeyrekte yüksek bir büyüme performansı sergiledik. G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olduk. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve ham madde tedariği küresel ticareti etkiliyor. Hububat ticaretinde de 4,65 milyar dolarlık dünya un ihracatında, Türkiye uzun yıllardır lider konumda. Türkiye’yi hububat ticaretinde Almanya ve Özbekistan izliyor."

"Savaş ve iklim şartları fiyatları yükseltiyor"

Dünyanın en büyük buğday üreticileri ve ihracatçılarının bölgemizde yer aldığını kaydeden Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, “2021- 2022 döneminde tahmini buğday ihracatı Rusya 32 milyon ton, AB ülkeleri yaklaşık 31 milyon ton, Ukrayna 20 milyon ton, Kazakistan 7 milyon ton olarak bekleniyor. Ancak devam eden savaş ve hasat dönemindeki baskılar fiyat davranışlarına yol açıyor” dedi.