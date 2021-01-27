Gıdadaki fiyat artışına çare: Kooperatifleşme

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl enflasyon yüzde 14.6 olarak gerçekleşirken, söz konusu oran gıda fiyatlarında yüzde 25’lere ulaştı. Ayçiçeği, yumurta gibi birçok üründe fiyat artış oranı yüzde 100’lere yaklaştı. Maliyette döviz kaynaklı artışların yaşandığını dile getiren Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, fiyat artışlarının bir diğer sebebinin ise kooperatifleşmeme olduğunu söyledi. Metro Türkiye’nin 30. yılı dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi toplantıda konuşan Türüng, “Kooperatifleşme, ürünün daha kolay toplanmasına ve daha az aracı ile raflara getirmesini sağlayan bir araç. Biz de bu nedenle kooperatifleşmeyi destekliyoruz. Ancak Türkiye söz konusu alanda AB ile kıyaslandığında henüz emekleme aşamasında. Kooperatifleşme ve yönetimi konusunda kapatılması gereken bir açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yerel tedarikçi oranı %99

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 11 bin 482 birim tarımsal kooperatif kurulu bulunuyor. Türüng’ün verdiği bilgiye göre Metro Türkiye 800’ün üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle işbirliği yapıyor.

30 yılda 500 milyon Euro yatırım yaptı

Türüng, Metro’nun Türkiye’deki 30 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’de perakende sektörüne yatırım yapan ilk şirket olduklarını söyleyen Türüng, 30 yılda 500 milyon Euro yatırım yaptıklarını, son 3 yılda 400 milyon TL’lik coğrafi ürün satışı gerçekleştirdiklerini, 12 bin 500 tonunu da ihraç ederek ekonomiye 10 milyon Euro gelir sağladıklarını açıkladı. Metro Türkiye'nin 21 şehirde 37 mağazası var.