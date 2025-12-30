Gıdadan kesip, konsere para harcadılar

İngiltere’de kartla yapılan harcamaların toplam değeri 2025’te yıllık bazda yüzde 0,2 gerileyerek bir önceki yılın (yüzde 1,6 büyüme) altında kaldı.

Zorunlu harcamalar (gıda, market, ev ihtiyaçları) yüzde 2,3 düşerek tüketicilerin bütçelerinde daha temkinli davrandığını ortaya koydu.

Güzellik ve seyahat düşüş trendine meydan okudu

Temel giderler azalırken tüketiciler, moral yükselten “uygun fiyatlı küçük lükslere” yöneldi. Zorunlu olmayan harcamalarda yıllık yüzde 0,8 artış gözlendi.

En çok büyüyen kategori yüzde 9,5 yükselişle eczane, sağlık ve güzellik ürünleri oldu. Bu artışın, ekonomik stres dönemlerinde uygun fiyatlı lüks ürünlere yönelişi ifade eden “ruj etkisi” (lipstick effect) ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Seyahat harcamaları yüzde 2,7 arttı, ancak önceki yıla göre daha yavaş ilerledi.

Konserlere para harcadılar

2025, İngiltere’de tüketimin deneyim odaklı harcamalara kaydığı bir yıl oldu. Oasis Live ’25, Coldplay, Sabrina Carpenter turneleri ve Minecraft filmi gibi etkinlikler sayesinde eğlence kategorisinde yüzde 4,3 büyüme kaydedildi.

Streaming platformlarında The White Lotus, Severance, Adolescence gibi yapımlar izlenme artışı sağladı.

Süpermarket harcamalarında gerileme

Gıda enflasyonuna rağmen süpermarket harcamaları yüzde 1,7 düşerken, yapı-ev tadilat kategorisinde yüzde 2,3 küçülme görüldü. Bölümler özelinde ise büyük mağazalarda yüzde 6 düşüş, mobilya ve bahçe malzemelerinde hafif artış gerçekleşti.

Tüketici yapay zekadan fiyat tüyosu alıyor

Haftalık alışveriş maliyetlerini düşürmek isteyen tüketicilerin üçte biri yapay zekâdan fiyat karşılaştırması için destek alıyor. Bu trendin en belirgin taşıyıcısı Z kuşağı oldu.

Barclays, şirketlerin fiyatları sabit tutmak için shrinkflasyon ve skimpflasyon gibi yollara başvurduğunu, tüketicilerin ise bunun farkında olduğunu vurguladı.

Büyük harcama planı yapmıyorlar

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG’nin araştırmasına göre ise İngilizlerin yüzde 58’i ekonominin kötüleştiğini düşünüyor. Tüketicilerin yarısı isteğe bağlı harcamalarını kıstığını belirtirken, 2026’da daha fazla harcama yapacağını söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 13. Katılımcıların yüzde 42’si büyük harcama planlamazken, yüzde 25’i tatil için bütçe ayıracağını bildiriyor.