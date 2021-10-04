Gıdaya alışveriş kredisi başlamadan bitti

ŞEBNEM TURHAN

Bankaların genellikle teknoloji alışverişleri için markalarla yaptıkları işbirliğiyle kullandırdıkları alışveriş kredisi imkanı market zincirlerine de sıçradı.

Fibabanka ile Carrefoursa’nın yaptığı işbirliğiyle market alışverişlerine de kredi fırsatı sağlandı. Hem Fibabanka’nın hem de Carrefoursa’nın internet sitelerinde yaptığı duyurularda alışveriş kredisinin gıda harcamalarında da kullanılabiliyor olacağı izlenimi olması sosyal medyada yankı buldu. Gıda harcamalarına taksit 2018’den bu yana yapılamıyor.

Carrefoursa’nın duyurusunda gıda ürünleri bulunuyor. İstanbul’da 5 hipermarkette yapılan harcamalarda alışveriş kredisi kullanırken vatandaşların gıda harcamalarını da bu krediden karşılayabildiklerini ifade etti.

Önce iki farklı kredi tanımlandı

Fibabanka’nın internet sitesindeki duyuruda da iki ayrı kredi Carrefoursa elektronik kredisi ikincisi ise Carrefoursa alışveriş kredisi olarak tanımlandı. Elektronik kredisi Carrefoursa mağazalarındaki teknolojik ürün alışverişlerine yüzde 0 faiz ile 400-40 bin lira arasında kredi kullanım fırsatı sağlarken Carrefoursa alışveriş kredisi ise yine 0 faiz ile 600 ile 2000 lira arasında kredi kullanım fırsatı sağlıyordu.

4 taksitte ödeme imkanı getirilen kredinin hangi alışverişleri kapsamadığı ise şöyle tanımlanmıştı: “Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, kuyum, mobilya ve bitki & saksı alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, CarrefourSA Alışveriş Kredisi ile satın alım gerçekleştirilememektedir.”

Bu açıklama gıda harcamalarının alışveriş kredisinden yararlanılarak yapılabileceği yorumlarına yol açtı. Ayrıca CarrefourSA’daki tanıtım afişlerinde de gıda ürünlerinin fotoğrafları yer almıştı.

DÜNYA gazetesinin Carrefoursa ve Fibabanka’ya işbirliğinin ayrıntılarını ve gıda harcamalarını kapsayıp kapsamadığını sorması üzerine ise iki kurum da kredinin elektronik ürünlerde kullanılacağı duyurusu yaptı. Ardından Fibabanka internet sitesinde yer alan Carrefoursa Alışveriş Kredisi kısmını çıkardı ve sadece elektronik alışverişe sağlanan kredi imkanı yer aldı.

Migros ve A101’de de elektronik ürünlerde geçerli

Bankaların marketlerle alışveriş kredisi bu yıl haziranda ING Bank ve Garanti BBVA ile başladı. Garanti BBVA ve A101 arasındaki işbirliğinde cep telefonu, mobilya ve elektronik aletlerin satışında kredi kullanılabiliyor. ING Bank ile Migros işbirliğinde de 500 TL’den 20 bin TL’ye kadar 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi kullanılabiliyor. Elektronik ürünlerin alışverişinde kredi imkanı sağlanıyor.